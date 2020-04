Collado Villalba suspende las fiestas de El Gorronal y las de San Antonio de Padua

Al igual que ya ha hecho Alpedrete con las de Santa Quiteria, Collado Villalba ha decidido suspender las fiestas populares previstas para los próximos meses.

En una comparecencia telemática, la alcaldesa, Mariola Vargas -acompañada de los concejales Miguel Aísa y Bernardo Arroyo- no ha hecho más que confirmar lo que resultaba ya evidente dados los ejemplos cercanos y en vista de cómo va evolucionando la situación: este año no habrá fiestas de San José Obrero, que se tendrían que haber celebrado durante el Puente de Mayo en el barrio de El Gorronal, ni de San Antonio de Padua, que se desarrollan a mediados de junio en Collado Villalba Pueblo.

En el aire están aún las fiestas patronales de Santiago Apóstol en el mes de julio.

"Las de San José Obrero a nadie se le escapa que se iban a suspender, todavía no sabemos cuándo va a acabar el Estado de Alarma, y las de San Antonio también... de hecho se han cancelado festejos con fechas posteriores en otros municipios, incluso Madrid capital, y respecto a las de Santiago Apóstol tenemos serias dudas porque no sabemos cómo van a estar las cosas, iremos viendo. A lo mejor hacemos otro formato de fiestas", ha avanzado este martes Mariola Vargas.

PROPUESTAS ECONÓMICAS

Durante la rueda de prensa virtual, el Ejecutivo ha repasado las medidas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento desde que estalló la crisis sanitaria por el coronavirus.

Mariola Vargas ha explicado que en materia económica ya se ha retrasado el calendario fiscal y se quieren aprobar bonificaciones en el IAE para este año y el próximo. También se reservarán 1'2 millones de euros del superávit municipal para compensar a los autónomos por la bajada de ingresos de estos meses.

El concejal de Hacienda, Miguel Aísa, ha aprovechado para hacer una valoración de las propuestas hechas este lunes por Más Collado Villalba. Este grupo de la oposición ha pedido, entre otras cosas, que se condonen tasas como la de terrazas, algo que, ha dicho el edil, es imposible porque estarían incurriendo en un delito de prevaricación administrativa.

No valora mucho mejor el resto de las medidas puestas sobre la mesa por este grupo municipal. "Son, o bien competencias impropias, o directamente son delito o un 'brindis al sol' porque ni siquiera hay un estudio económico de lo que se pretende con ellas. Uno esperaría más seriedad, más trabajo y no propuestas que no llevan a nada y que solo pueden generan falsas expectativas y desilusiones entre la población", ha asegurado Aísa.

Lo que sí se va a hacer, han adelantado desde el equipo de Gobierno, es devolver o compensar las cuotas de las tasas de mercadillo y terrazas correspondientes a estas semanas de parón de la actividad y se estudian bonificaciones o exenciones para cuando se comiencen a levantar las medidas de confinamiento.