Collado Villalba no renuncia a la ilusión de la Navidad con una programación cargada de novedades

No habrá Cabalgata de Reyes al uso ni San Silvestre para evitar las aglomeraciones, pero eso no significa que Collado Villalba haya renunciado a celebrar las Navidades por todo lo alto. Este viernes se ha presentado un programa lleno de actividades en el que no faltarán motivos para celebrar, dice el Ayuntamiento.

Sí habrá Mercado de Navidad, este año con control de aforo y nueva ubicación. Se traslada desde la avenida Batalla de Bailén a la Plaza de Los Belgas y abrirá el 16 de diciembre. Además, en ese recinto se ha instalado ya un Belén luminoso.

También recorrerá el municipio un año más el Tren de la Navidad, para el que el 15 de diciembre comienzan a repartirse las invitaciones en el Centro de Iniciativas Municipales.

El área de Cultura, por su parte, ha programado más de 25 actividades. "Hemos querido crear una programación ecléctica, que beba de distintas fuentes y que ofrezca una diversidad en cuanto a las propuestas. Hay desde conciertos de música clásica en las parroquias, tenemos actividades en la carpa de la Malvaloca, hay buzones navideños para que los niños puedan echar sus cartas a los Reyes y pasacalles para animar e intentar hacer una Navidad más bonita", apunta el concejal del área, José Colmenero.

Hay previstos, además, dos espectáculos de luz y música con drones para los días 23 de diciembre en el entorno de la Laguna del Carrizal y 2 de enero en la zona de la Dehesa.

Y los Reyes Magos vendrán, no en carroza, pero sí que podremos ver su recepción a través de streaming en la web del Ayuntamiento. Los detalles del evento, de momento, son secretos. "Podemos contar lo que podemos contar... las sorpresas no se cuentan, pero los Reyes Magos van a venir como hemos mantenido siempre, van a estar presentes en Collado Villalba pero tenemos que evitar dar más detalles... hay que mantener la ilusión", ha dicho la alcaldesa Mariola Vargas.

Además, el 19 de diciembre habrá un acto muy especial en Malvaloca, el homenaje al guardia civil Antonio Molina, asesinado por ETA, que se convertirá también, como desde hace algunos años, en un homenaje a todos los héroes de Collado Villalba, que no han sido pocos este año.

Toda la programación se puede consultar en www.colladovillalba.es