Collado Villalba programa para mayo un ciclo online de encuentros con la música y el humor

La programación de la Casa de Cultura de Collado Villalba se traslada durante el mes de mayo a Internet con cuatro espectáculos.

Visto que de momento no vamos a poder volver al teatro, el Ciclo Encuentros con la Música y el Humor de Collado Villalba nos acercará los escenarios a casa, con cuatro retransmisiones que se podrán seguir a través de la web municipal, www.colladovillalba.es entrando en el apartado dedicado a las emisiones en directo.

El ciclo ofrece cuatro espectáculos de primera línea, comenzando con el villalbino STRAD y su show ‘El violinista rebelde’, que se podrá ver este viernes, 8 de mayo, desde las ocho y media de la tarde.

Además, se ha programado un monólogo de humor y otros dos conciertos hasta final de mes.

"El canal por el que se retransmiten, por ejemplo, los Plenos lo vamos a aprovechar para este ciclo que abrimos con STRAD en un concierto grabado en el Cartuja Center de Sevilla en su gira del año pasado. El siguiente viernes 15 de mayo habrá un monólogo de David Andrés García, que lo ha hecho especialmente para Collado Villalba. Es una persona que tiene una discapacidad que no le impide hacer su trabajo de una forma muy profesional y sobre todo muy divertida. El 22 de mayo es el concierto de 'Cherry and The Ladies', a las que tuvimos la oportunidad de escuchar ya el verano pasado en la Malvaloca en Espacios para la Música, y terminamos el 29 de mayo con el concierto de Maureen Choi Quartet, que es el grupo de otra violinista impresionante y maravillosa", cuenta José Colmenero, concejal de Cultura.

El área de Cultura de Collado Villalba está explorando, así, otras modalidades para seguir ofreciendo programación cultural a los vecinos teniendo en cuenta que, aunque comience el desconfinamiento, volver a las salas de teatro y de conciertos con normalidad va a llevar un tiempo todavía.

También se están están estudiando otras propuestas y posibilidades de cara ya al verano, mientras se comienza a trabajar en la posible programación cultural de los meses de otoño.