Collado Villalba presenta las fiestas de San Antonio y cambia de fechas las de Santiago Apóstol por el 23-J

El resultado de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo 28 de mayo, donde el PP tiñó de azul el mapa político español, tuvo una consecuencia inmediata: el adelanto de las generales, que se van a celebrar el 23 de julio. Esto, a su vez, ha provocado que Collado Villalba tenga que cambiar la fecha de las fiestas de Santiago Apóstol.

Es lo que tiene convocar unas elecciones generales un 23 de julio, que a los vecinos de Collado Villalba les iban a pillar las votaciones en plenas fiestas, lo que, entre otras cosas, supone un gran problema de seguridad y de organización para la Administración. Así que se está trabajando para retrasar su celebración y hacerlas del 25 al 29 de julio , como ha confirmado la alcaldesa en funciones, Mariola Vargas. “Es lo que están haciendo todos los municipios en esta situación”

Y no sólo las fiestas, la convocatoria de las generales no ha dejado margen a los partidos ni a digerir los resultados del 28M. Tanto es así que Mariola Vargas ha confesado que no le ha dado tiempo ni a pensar en posibles pactos de cara a su investidura el 17 de junio, a la que acudirá en solitario.

Fiestas de San Antonio de Padua este fin de semana

De momento lo único que no ha cambiado son las fiestas de San Antonio de Padua, que se celebran desde este fin de semana.

Habrá actividades para todos los públicos, conciertos de orquestas, clásicos que vuelven como la carrera de autos locos, aperitivos, la música de las charangas… un programa muy variado que comienza oficialmente el día 9 de junio con el Pregón en la Plaza del Ayuntamiento y finaliza el día 13, día de San Antonio, con los fuegos artificiales, pero que tiene sus primeras citas ya este fin de semana, con el Mercado Medieval y otras citas.

El programa lo han elaborado el Ayuntamiento y la Comisión de Mayordomos, que este año ha vuelto a la organización de estas fiestas. El día 13, fiesta local, se celebrarán la tradicional misa y la procesión de San Antonio de Padua, así como la procesión por las calles del casco antiguo.

En el apartado de actuaciones musicales, actuarán las orquestas K-maleon, Flamingo, Pikante y La Huella, todos los días a partir de las once de la noche y también habrá sesiones de Dj’s en la Plaza del Titi. Y además de la carrera de los autos locos, el domingo 11 de junio a mediodía, también habrá una concentración motera y una exhibición de coches clásicos.

En el apartado taurino, se han programado encierros los días 10 y 11 de junio a las once de la maña y una novillada-clase práctica de los alumnos de la Escuela Taurina, el sábado 11 desde las siete de la tarde.





PROGRAMA

VIERNES 2 JUNIO

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

19.00h. Sesión de Música Antigua. Salón El Capricho.

SÁBADO 3 JUNIO

18.00h. III Torneo de Póker. Salón El Capricho.

DOMINGO 4 JUNIO

19.00h. VII Torneo de Mus. Salón El Capricho.

JUEVES 8 JUNIO

18.00h. Merienda de Mayores en Salón Capricho

22.00h. Barbacoa Comisión de Mayordomos

24.00h. Tradicional puesta de cadenetas

VIERNES 9 JUNIO

21.30h. Pregón de Las Fiestas

23.00h. Orquesta K-maleon en Plaza del Ayuntamiento

24.00h. Dj. CHAVES en la Plaza del Titi

SÁBADO 10 JUNIO

10.00h. Diana Floreada

11.00h. Tradicional Encierro y a continuación Encierro Infantil

11.00h. a 13.00h. Juegos infantiles hinchables en Parque de Peñalba

12.00h. Concentración de Coches Clásicos En Plaza del Titi y aledaños

13.30h. Juego de la Cucaña en C.C. Puerta de Abajo (El Álamo)

14.00h. Paella popular en Plaza del Titi

17.00h. a 19.00h. Juegos infantiles hinchables en Parque Peñalba

19.00h. Novillada (clase práctica alumnos de Escuela Taurina)

19.00h. Exhibición Pool Dance en Salón Capricho

23.00h. Orquesta Flamingo en Plaza del Ayuntamiento

24.00h. Dj. IÑAKI VILLASANTE en Plaza del Titi

DOMINGO 11 JUNIO

09.00h. Concentración motera en Plaza del Titi

10.00h. Diana Floreada

10.00h. Campeonato de Chito en Parque Peñalba

11.00h. Tradicional Encierro y a continuación Encierro Infantil

12.00h. AUTOS LOCOS en C/ José Mª Poveda (El Raso)

14.00h. Huevos con Chistorra en Plaza del Titi

18.00h. Fiesta de tardeo con Dj. en Salón Capricho

23.00h. Orquesta Pikante en Plaza del Ayuntamiento

LUNES 12 JUNIO

De 11 a 15 h. Exposición de Carteles Taurinos. Salón El Capricho

16.00h. a 20.00h. Super Tobogán de agua en C/ del Monte

20.30h. Aquitepillo Aquitemato en Salón Capricho

23.00h. Orquesta La Huella en Plaza del Ayuntamiento

24.00h. Dj. en Plaza del Titi

MARTES 13 JUNIO

10.00h. Diana Floreada

12.00h. Misa y Procesión

14.00h. Aperitivo de los Mayordomos entrantes

19.00h.Tradicional Encierro

20.00h. Espectáculo Infantil en Plaza del Ayuntamiento

23.00h. Fuegos Artificiales de Fin de Fiesta en Dehesa Boyal