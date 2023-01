Collado Villalba pide una moratoria en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones

Desde el 1 de enero, las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas, por ley, a poner en marcha las conocidas como Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Se trata de una medida que afecta a 23 ciudades madrileñas, entre ellas Collado Villalba, que ya estudia cómo implementar esta medida.

Las Zonas de Bajas Emisiones son áreas delimitadas dentro de las poblaciones en las que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes y se desarrollan otras medidas, como el fomento del transporte público y otros medios de transporte alternativos y el incremento de los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Las ZBE están recogidas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en 2021 y son obligatorias en todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Pero no todos los casos de ciudades por encima de esa población son similares. Es el argumento que ha utilizado Collado Villalba para pedir una moratoria en la aplicación de esta normativa, mientras se estudia en qué área de la localidad se puede establecer una Zona de Bajas Emisiones.

La localidad, a pesar de su población, nunca ha superado los niveles de contaminación del aire, ha recordado la alcaldesa.

"Aún está sin señalar, pendientes de alegar que no es lo mismo Parla o Fuenlabrada que Collado Villalba, que estamos inmersos en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y, a lo mejor, no tiene nada que ver. Han puesto una criba en el número de habitantes pero aquí nunca hemos sobrepasado la tasa de aire, no hemos dado malos resultados jamás. Hemos pedido una moratoria para ver cómo ajustamos todo esto a una zona que sea eminentemente de paseo como la Dehesa o similar", apunta Mariola Vargas.

Las Zonas de Bajas Emisiones deberían estar operativas en las localidades afectadas, por Ley, desde el 1 de enero, así como todas las medidas de fomento del uso de medios de transporte poco contaminantes. Aún así, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado un plazo de año y medio a los municipios para que puedan implementarlas.

De hecho, solo dos de las 23 ciudades madrileñas de más de 50.000 habitantes han estrenado este 2023 con ZBE implantadas, mientras que el resto está en proceso.

Además de Collado Villalba, en la región están afectadas por esta normativa Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Aranjuez, Rivas, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Parla, Coslada, Torrejón de Ardoz, Alcorcón, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Móstoles, Pinto y Valdemoro.