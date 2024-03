Collado Villalba ofrece a los amantes del skate un nuevo aliciente en el Parque Pinar de las Eras

Halfpipe, pirámide slappy, bank to bank … Puede que estos términos no te suenen nada si eres un profano en la materia, pero si les preguntamos a los más jóvenes, sobre todo si van sobre un monopatín o con patines, no tendrán ningún problema en identificarlos. Son algunoselementos que forman parte del nuevo 'Skate Park' de Collado Villalba en el Parque Pinar de las Eras.

Precisamente son aficionados a deportes urbanos como el skateboard, el roller, BMX y scooter, los que lo han diseñado e instalado. El proyecto lo ha capitaneado Carlos Alonso, coordinador técnico de Medio Ambiente. "Los elementos que se han instalado con una pirámide slappy, un manual pad y quarte, distintos tipos de barandillas, un cajón, unas escaleras hubba, una pool jam, un bank to bank y una halfpipe, recuperada de otro sitio".

Esa halfpipe, una estructura con forma de medio tubo, viene del Parque de Las Bombas y tiene un significado especial para los skaters de la zona, porque es donde muchos de ellos han aprendido a patinar.

Ahora se instala en el Parque Pinar de las Eras, situado en medio de un área comercial y de servicios. Es uno de los espacios naturales urbanos más frecuentados por las familias: tiene pistas deportivas, juegos infantiles, jardín y un kiosco para que los padres y madres tomen algo mientras los niños juegan.

Todo eso hace que estas instalaciones las usen deportistas de todas las edades, incluso los más pequeños. "Con patinete, sin patinete, los niños se suben a la rampa y se tiran de culo, alguno de cabeza también. Hay mucho cruce de patinetes y bicis... es un sitio que les gusta mucho, se lo pasan siempre muy bien y les da mucho juego estar aquí", nos cuenta Rafa, que normalmente viene con su hijo.

El proyecto, que incluye la instalación de un proyector con tecnología LED con una columna de diez metros de altura para la iluminación de la pista, se ha llevado a cabo en el marco del contrato de mantenimiento de parques y jardines y ha contado con una inversión de 183.000 euros.

La construcción de estos nuevos elementos supondrá previsiblemente la ampliación del número de usuarios, tanto del Skate Park como del propio Parque Pinar de las Eras, debido a su buena ubicación y visibilidad.

El siguiente objetivo ahora es que el parque albergue también, con el buen tiempo, conciertos al aire libre.