Collado Villalba fomenta la lectura con la XXXVII Muestra del Libro Infantil y Juvenil

Escolares de 5º de Primaria han participado este jueves en la apertura en la Biblioteca Municipal Miguel Hernández de Collado Villalba de la Muestra del Libro Infantil y Juvenil, que cumple su trigesimoséptima edición.

Se trata de una iniciativa itinerante que cada año organiza la Comunidad de Madrid para acercar a lectores, padres, docentes y mediadores una selección de las mejores novedades editoriales destinadas a niños y jóvenes, así como las tendencias actuales en los contenidos y la ilustración. El objetivo es fomentar el hábito de la lectura desde edades tempranas.

A la inauguración ha asistido la directora general de Patrimonio Cultural, Elena Hernández, quien ha recalcado que con esta muestra se pretende “dar a conocer lo mejor de la literatura infantil y juvenil para que sirva de referencia a los profesores, a las familias y a los propios niños, que sepan dónde pueden encontrar lectura de calidad”.

Por su parte la alcaldesa ha destacado la importancia del hábito de la lectura en la formación de niños y jóvenes y ha felicitado a los alumnos del colegio público Antonio Machado que han acudido a la inauguración “porque es el único que aparece en la lista de los 100 mejores colegios de España, y además en el puesto 17, un puesto muy relevante”.

"El ratón y la montaña"

Durante la inauguración se ha hecho entrega de un premio -una escultura bautizada como 'libróptero'- al libro ganador de la Muestra, según la decisión de un jurado experto, sobre el que ha versado el cuentacuentos con el que se ha cerrado el acto.

La alcaldesa entrega el premio al mejor libro, "El ratón y la montaña"

El galardón lo ha recogido Jesús Ortiz, encargado de la adaptación de esta obra, "El ratón y la montaña", escrito por Antonio Gramsci (Cerdeña 1891-Roma 1937).

Desde la cárcel, este filósofo, político y periodista italiano escribió muchas cartas a su mujer. En una de ellas le cuenta un cuento para que se lo lea a sus hijos: el de un ratón que se bebe la leche del desayuno de un niño. Cuando el niño despierta y llora de hambre, el ratón pide leche a la cabra, que no puede dársela si no pace antes. Pero el prado no tiene hierba, ni la fuente agua... todo está destrozado por la guerra y la especulación. El ratón promete en nombre del niño que plantará árboles cuando sea mayor, y todo el mundo se pone a trabajar para que el niño pueda desayunar... y el pueblo recupera su vitalidad anterior.

"El ratón y la montaña" ha sido reeditado por Akal con cálidas y originales ilustraciones de Laia Domènech, quien ha estado presente también en Collado Villalba.

El libro forma parte de la exposición bibliográfica que supone la Muestra del Libro Infantil y Juvenil, que estará hasta el 6 de abril en la Biblioteca Municipal Miguel Hernández y que recorrerá hasta finales de febrero del próximo año las bibliotecas de distintos municipios de la región.

Está compuesta por una selección de 220 títulos de literatura infantil y juvenil publicadas a lo largo del año y se acompaña, como siempre, del correspondiente catálogo impreso que se publicará también en el Portal del Lector en su versión digital.

En la selección se tienen en cuenta tres criterios fundamentales: la calidad de textos e ilustraciones y del conjunto creado por ambos, la calidad de la edición y la adecuación de las obras a los destinatarios probables, desde los 0 hasta los 16 años.