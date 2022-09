Collado Villalba firmará un convenio con la Comunidad de Madrid para frenar la ocupación ilegal

La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, se ha reunido con el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y el director general de Seguridad, Luis Miguel Torres, para abordarla ocupación de edificios en el municipio y su futura adhesión al convenio del nuevo servicio 112 Ocupación de la Comunidad de Madrid, que ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través de un teléfono 900.

Vargas ha explicado que, además de unirse a este convenio, se ha pedido la colaboración de la Delegación del Gobierno en Madrid para hacer frente aun problema que en Collado Villalba tiene sus propias características. “Es una ocupación organizada, la mayoría no son familias, son individuos solos y vienen a ocupar por otros motivos no por necesidad. En cualquier caso, a todos los comerciantes y vecinos de la zona de la Estación, que es donde tenemos localizado principalmente el problema, no les trae más que una sensación de inseguridad. Ocupar es un delito, por mucho que se quiera blanquear, y vamos a luchar contra ello”, apunta Vargas.

Como consecuencia de la firma del convenio, que tendrá lugar con toda probabilidad en el mes de octubre, ya no se reabrirá la Oficina Antiocupación que Collado Villalba tenía en los soportales de El Pontón y que ha estado funcionando hasta el pasado diciembre. Se trata así de evitar duplicidades.

Casa de los Maestros

Uno de los edificios actualmente ocupados en Collado Villalba es el conocido como Casa de los Maestros, en la calle Alpedrete. Precisamente el pasado viernes uno de los puntos del orden del día del Pleno extraordinario era la recuperación del inmueble, de titularidad municipal.

Con los votos a favor del equipo de Gobierno (PP, Ciudadanos y la edil Diana Barrantes), VOX y MCV Corazón Villalbino, la abstención de Más Madrid y el rechazo de PSOE y Unidas Podemos, se aprobó la propuesta y ya han comenzado los trámites para el desalojo de las personas que se han instalado en el edificio.

Víctimas de la ocupación

La Comunidad de Madrid considerará a partir de ahora víctimas de delitos a los ciudadanos que sufran la ocupación de sus viviendas, una novedad que permitirá que puedan acudir a las 18 Oficinas de Asistencia de Víctimas de Delitos y recibir ayuda legal o psicológica -entre otras coberturas-, en estos recursos abiertos por el Gobierno regional en partidos judiciales de la región.

Este lunes, durante el Debate del Estado de la Región, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se refería a la Estrategia Integral Antiocupación que inició sus trabajos este verano y que contempla, entre muchas cuestiones, esta medida.

La iniciativa del Gobierno autonómico tiene como finalidad aglutinar todas las medidas posibles, dentro de su marco autonómico competencial, que hagan frente a este fenómeno y actúe como refuerzo y defensa de los legítimos derechos de los ciudadanos madrileños sobre sus viviendas. El objetivo es reducir la ocupación ilegal, prevenir su proliferación y que la Comunidad de Madrid se convierta en un referente nacional en la adopción de medidas encaminadas a su erradicación.

Para ello, continúa trabajando en actuaciones como el servicio 112 Ocupación, que ya ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono 900 205 112 durante las 24 horas del día. Las actuaciones más inmediatas por parte del Ejecutivo regional son, además de apoyar proyectos de Ley estatales que hagan frente a una ilegalidad cuya responsabilidad recae en el Gobierno central, es la creación de un grupo permanente de trabajo compuesto por los representantes de la Comunidad de Madrid en la Mesa contra la Ocupación y representantes de las Asociaciones de afectados por esta lacra, para reforzar la coordinación entre las partes.

Igualmente, se va a efectuar una convocatoria específica del Observatorio Regional de Víctimas del Delito. Estas medidas, ya en vigor, están siendo mejoradas gracias a la reciente puesta en marcha del Centro de Coordinación Municipal (CECOM), cuyo objetivo básico es la coordinación policial, en el marco autonómico, mediante un protocolo común de actuación y una formación específica para estos profesionales que se lleva a cabo en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde su activación en julio el CECOM ha tramitado ya un total de 1.539 llamadas, de las cuales 568 (37%) corresponden a episodios relacionados con la ocupación de viviendas.

Más de 40 ayuntamientos han formalizado ya su ingreso en el CECOM, un recurso en activo durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Si la usurpación ilegal de un inmueble se produce en el momento de la llamada o dentro de las 48 horas siguientes, los agentes telefónicos del CECOM realizarán un primer análisis de la situación que permita, por ejemplo, monitorizar aspectos tales como la situación catastral del inmueble.

Si por sus circunstancias se considerase una emergencia, se derivaría el caso al 112 para la actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y policías locales.

Los agentes –que cuentan con formación y conocimientos específicos– podrán trasladar los expedientes más complejos a uno de los inspectores de vivienda especialistas que forman parte de este servicio. Todo ello antes de que se produzca la intervención policial u otra serie de gestiones que puedan llevarse a cabo en las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito.