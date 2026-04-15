Collado Villalba estrena pasarela peatonal en el Parque de Las Bombas en la recta final de las obras de renaturalización del río Guadarrama

Collado Villalba estrena pasarela peatonal en el Parque de Las Bombas. Este miércoles ha quedado instalada esta estructura metálica de 10 metros de longitud en la confluencia del río Guadarrama con el arroyo de La Poveda y sustituye a la anterior, de hormigón, demolida para crear una pequeña playa fluvial en ese punto.

Se trata de una de las actuaciones más significativas y visuales de las incluidas en la renaturalización del río, un proyecto que entra ya en su recta final, pese a la paralización de los trabajos en enero y febrero por las fuertes lluvias, inclemencias meteorológicas que no parecen haber causado grandes estragos en el cauce ni en las obras ya realizadas, según han contado durante una visita los responsables municipales.

El mes pasado el Ayuntamiento aportó las certificaciones a la Fundación Biodiversidad para poder recibir la subvención de fondos europeos de 2,3 millones de euros. El resto hasta el montante global de la obra, cuatro millones, lo aportan las arcas municipales (489.000 euros).

A esa cantidad hay que sumar los imprevistos. ¿Cuáles? Pequeñas modificaciones, necesarias para el correcto acabado de las obras, y la sustitución de una canalización de aguas de saneamiento, que se encontraba en muy mal estado, que se financiarán con Remanente de Tesorería, que se llevará para su aprobación al próximo Pleno. En total, 760.000 euros.

"Lo que queda ahora es el arreglo de la canalización para que no vierta aguas fecales al arroyo de La Poveda y al río Guadarrama. Si no aprobamos este remanente y no hacemos esta obra tendríamos multas por parte de (la Confederación) Hidrográfica del Tajo y es importante para poder dejar todo esto solucionado. Además se han desarrollado en el lecho unas últimas correcciones después de la riada que hubo, a pesar de la cual, nos comentan los ingenieros, la obra y todos los elementos que se incluyeron han permanecido en las mismas condiciones, salvo alguna modificación por el caudal. El 83% de la obra ya está finalizada, faltan los caminos, esta pasarela y la obra civil de canalización que he dicho", explicaba el edil de Urbanismo y Medio Ambiente, Adan Martínez.





Se espera la finalización de las obras de renaturalización coincidiendo con el inicio del verano para el disfrute de vecinos y visitantes, incluidos los del reino animal, habituales del río como cormoranes y patos, que hemos podido este mismo miércoles bajo la zona donde se instalaba la pasarela, ajenos a la maquinaria y a las obras.

devolver el río a su estado natural

El proyecto de renaturalización del río Guadarrama a su paso por Collado Villalba tiene como fin aumentar la biodiversidad en el entorno fluvial, una mejora de la sostenibilidad ambiental y su adaptación al cambio climático, con la reducción considerable del riesgo de inundaciones.

"El río era una de las brechas que separa Collado Villalba y que queremos unir, creando espacio con caminos, bancos, miradores o pasarelas como ésta, para disfrutar en familia, paseando, haciendo deporte o simplemente disfrutando de la naturaleza”, ha apuntado, por su parte, la alcaldesa, Mariola Vargas.

"Esta iniciativa supone, para los vecinos de Collado Villalba, devolver el entorno del río a su estado natural, que es como siempre debió estar”, ha añadido el concejal Martínez.

Los trabajos, a cargo de la empresa Acciona, adjudicataria del proyecto, incluyen la limpieza y saneo del cauce del río, el acondicionamiento de accesos, la construcción de elementos de contención de arrastres, la demolición de estructuras obsoletas, la plantación de vegetación autóctona, la aplicación de técnicas de bioingeniería, la reposición de servicios y medidas de integración ambiental y la gestión de residuos y seguridad.