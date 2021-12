Collado Villalba encuesta a los vecinos para conocer su opinión sobre la seguridad en el municipio

El Ayuntamiento de Collado Villalba y la Universidad Privada a Distancia, UDIMA, han emprendido un estudio sobre la situación de Seguridad en la localidad y cómo la perciben los vecinos.

El estudio es una continuacióndel que se hizo en 2016 en El Gorronal y busca analizar, ahora con datos de todos los barrios de Collado Villalba, la imagen, tanto real como percibida, que tienen los vecinos sobre la inseguridad en las calles del municipio.

Para eso, se ha lanzado una encuesta online que los vecinos ya pueden contestar de forma anónima.

"Es una encuesta sencilla, anónima, confidencial, se tarda diez minutos en rellenar. Según los resultados, iremos haciendo planes de mejora para atajar los problemas que hayan denunciado los vecinos", explica el edil del área, Miguel Aísa, quien ha recordado que también se están haciendoencuestas a pie de calle.

El estudio lo dirige el Abel Gónzález García, director del Departamento de Criminología de la UDIMA.

No solo se trata de conocer la percepción de inseguridad y el miedo al delito por parte parte de los vecinos, también proponer medidas y acercar la Policía local a los ciudadanos.

"Está dentro de una campaña que iniciamos hace tiempo, intentar que la Policía se aproxime, que la población se sienta más cómoda, confiada y motivada para sacar a la luz casos de la delincuencia que no aflora porque no se denuncia pero que está ahí. Es información que no llega por los canales habituales pero que es fundamental para que los agentes puedan trabajar mejor", concluye Aísa.

Se puede acceder a la encuesta online desde la página web del Ayuntamiento de Collado Villalba, www.colladovillalba.es. Estará disponible hasta el martes 21 de diciembre.