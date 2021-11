Collado Villalba celebra la XI Semana de los Derechos de la Infancia

Con un acto en el colegio público de Educación Especial Peñalara, en el que han participado los alumnos, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha dado el pistoletazo de salida a la celebración de la XI Semana de los Derechos de la Infancia, coincidiendo con el aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en la Asamblea de la ONU, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1989.

Derecho a tener un nombre y una identidad, derecho a la salud, a la vida y a tener un ambiente seguro y saludable, a no ser discriminados, a recibir protección, a la educación, a expresar su opinión y que sea tenida en cuenta… Son algunos de los Derechos de la Infancia que han leído estos escolares. También uno que les afecta directamente a ellos. "Los niños con capacidades diferentes tenemos derecho a recibir apoyo y ayudas especiales para ser lo más autónomos posibles y participar activamente en nuestra sociedad".

La elección de este colegio para inaugurar la Semana no es casual. Se ha querido con este acto, además, reivindicar la importancia de la educación especial y la labor fundamental que hacen en centros como el Peñalara, en el que se trabaja con menores con capacidades diferentes.

"Como maestra estoy convencida de la necesidad de los colegios de Educación Especial porque las características de los alumnos a muchos de ellos no les permiten estar en un centro de integración, no se les puede dar una respuesta adecuada a sus necesidades, no tienen los recursos necesarios ni la formación del profesorado, y ni siquiera la ratio de alumnos. Aquí tenemos una ratio de 5 a 8 alumnos por aula. Eso es lo que hace que podamos darles una respuesta educativa totalmente individualizada", explicaba su directora, Mar Muñoz.

Un aspecto en el que coincide con la alcaldesa de Collado Villalba. "Reivindicamos el derecho a elegir que tienen los padres que, junto con los profes, son los que mejor saben si determinados niños con determinadas características necesitan unas pautas de educación especial que no pueden llevarse a cabo en la inclusiva, que también es necesaria”, ha apuntado Mariola Vargas.

A lo largo de esta Semana de los Derechos de la Infancia el Consistorio villalbino ha programado diferentes actividades, como talleres de cuentos en la Biblioteca Miguel Hernández para fomentar la lectura y la convivencia familiar. El primero fue este lunes 15, los siguientes serán los días 22 y 29 de noviembre de cinco y media a seis y media de la tarde. Pueden participar niños de 4 a 10 años acompañados de un adulto.

El viernes 19 chavales de 6 a 12 años podrán disfrutar del 'Gran Juego del Tabú' en las Bibliotecas de Barrio. Ese día, además, tendrá lugar el nombramiento de los nuevos vocales de la Comisión de Participación de Infancia y Adolescencia a partir de las 17:30 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento en un acto que presidirán la alcaldesa, Mariola Vargas, y el concejal del área, Adan Martínez.

El fin de semana habrá dos actuaciones. El sábado 20, en el Teatro de la Casa de Cultura, la obra ‘Rosa Caramelo’ de la compañía Titiritrán Teatro, teatro de sombras y técnicas de animación cinematográfica con las que se recrea la obra de Adela Turín del mismo nombre; y el domingo 21, en Malvaloca a mediodía, el musical ‘Frozen. El Origen del Hielo’. Las entradas para ambos espectáculos están agotadas.

Para el resto de actividades, todas ellas gratuitas, es necesaria la inscripción previa.