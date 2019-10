Collado Villalba acoge el War Games Table, un torneo de juegos de representación histórica

El Salón El Capricho de Collado Villalba será el escenario, el próximo fin de semana, de un Torneo de War Games Table (WGT), que incluye diversos juegos de representación histórica, en los que se utilizan tableros y miniaturas para recrear los distintos escenarios en los que se desarrolla la competición.

El sábado se celebrará el VII Torneo “Sierra in flames”, un juego de mesa que recrea batallas de la II Guerra Mundial, mientras que el domingo tendrán lugar el I torneo WGT Action in Flames y el I Torneo WGT At War, cuyo campo de juego se traslada al período clásico y romano.

También habrá demos de Bataille Empire, un juego que retrocede hasta la Francia Napoleónica y otros que tienen lugar en época romana como SPQR y Hannibal.

El torneo está organizado por SIF y WarGame Tokens, en colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba.

“Desde el Ayuntamiento apostamos por la celebración de este tipo de actividades culturales. Animamos a los vecinos que se pasen por el Salón El Capricho para disfrutar en vivo de este interesante torneo, en el que esperamos una alta participación”, apunta el concejal de Juventud, Adan Martínez.

Las partidas, que podrá presenciar el público asistente de forma gratuita, se desarrollarán el sábado y domingo 5 y 6 de octubre, respectivamente, en horario de 09:30 a 14:45 h. y de 16:00 a 19:30 h. en el Salón El Capricho, ubicado en la Plaza de los Cuatro Caños, en Collado Villalba pueblo.