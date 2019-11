PP y Ciudadanos rompen el pacto de gobierno con UNPA

Diferencias insalvables. Es lo que ha llevado a PP y Ciudadanos a romper, tras casi seis meses, el pacto de gobierno con Unión del Pueblo de Alpedrete (UNPA).

La decisión no es grata, ha dicho el alcalde este martes en rueda de prensa, pero se ha pensado mucho y aunque le coloca en una difícil posición, gobernar en minoría, más complicado era mantener un acuerdo con las dos concejales de UNPA con las que "faltaba empatía" y le era imposible seguir trabajando en sintonía.

Desde el principio de legislatura ha habido desencuentros, asegura, y la situación se hacía insostenible. "No es una decisión a la ligera, es una decisión meditada, difícil, pero es la que es", decía Juan Rodríguez, del PP.

"Básicamente se ha tomado por discrepancias en algunos asuntos importantes en la labor diaria del equipo de Gobierno y por diferencias que a día de hoy no son salvables. Nos colocamos nosotros mismos en una situación complicada, perdemos la mayoría, nos quedamos 7 concejales con las responsabilidades de todo el Ejecutivo y asumimos que pueda producirse cualquier tipo de movimiento en la Corporación Municipal pero es importante seguir trabajando por el bien de los vecinos", anadía el regidor.

Con esta determinación, se da por zanjado el tripartito y Ana Isabel Balandín y Mari Luz Sancho pasan a la oposición, junto a los tres concejales del PSOE, dos de Alpedrete Puede, uno de Izquierda Unida-Republicanos, uno de VOX y un edil no adscrito.

Sus delegaciones, Juventud, Educación y Personal, Servicios Sociales, Igualdad y Salud, serán asumidas por el alcalde hasta que se repartan entre los cuatro concejales del PP y los tres de Ciudadanos porque tienen la intención de seguir gobernando en minoría y no barajan, al menos de momento, incluir en el equipo de Gobierno a otras formaciones.

Juan Rodríguez tenía prevista una reunión este martes por la tarde con la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camins, para trasladarle la situación y estudiar las posibilidades que se abren a partir de ahora.

NO HAY MARGINACIÓN

En el punto de mira está la elaboración de los presupuestos municipales para 2020, para lo que se han llevado a cabo varias reuniones a las que, según ha denunciado la portavoz del equipo de Gobierno y concejal de Ciudadanos, Ana Piñeiro, "no se han presentado" las ediles ahora expulsadas.

Niega que se las haya excluido. "Hemos sufrido más bien lo contrario. Hablando de esa supuesta marginación: a la primera reunión convocada por el alcalde para los presupuestos estuvimos sin UNPA, no se presentaron", dice Piñeiro, quien añade que los presupuestos no son el detonante. "No compartimos su forma de trabajar, hay una ralentización en la toma de decisiones que no consideramos necesaria, una forma distinta de entender la gestión de lo público".

"Era nuestra obligación intentarlo, realmente lo hemos intentado a conciencia, llevamos meses trabajando, pero es imposible", sentenciaba la edil de la formación naranja.