Cinco de los nueve partidos de Valdemorillo responden al cuestionario ambiental de Verdemorillo

Cinco de las nueve formaciones políticas que se presentan a las Elecciones Municipales del 28 de mayo en Valdemorillo han contestado el cuestionario que les envió la Asociación Verdemorillo a principios de abril para que explicaran sus propuestas respecto a diferentes asuntos relacionados con el Medio Ambiente.

De la respuesta, o la falta de ella, extrae sus conclusiones Verdemorillo, cuya intención era que las formaciones políticas se posicionaran sobreocho cuestiones que, a su juicio, pueden tener un impacto negativo en la biodiversidad de Valdemorillo.

Le han contestado Más Madrid-Equo, Podemos-Izquierda Unida-Alterativa Verde, PSOE, Ciudadanos y la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN). No lo han hecho PP, Vox, Objetivo Valdemorillo (OVAL) y Vecinos.

"Pensábamos de antemano que no iba a haber respuesta de algunos partidos, sobre todo los que están en el Gobierno municipal, más que nada porque durante toda la legislatura no nos han hecho mucho caso, entonces no nos ha sorprendido. Pero valoramos, en general, la respuesta que hemos obtenido del resto porque, al menos, les hemos forzado a pronunciarse en temas en los que no se pronuncian en sus programas electorales", apunta el presidente de la asociación, José Ángel de la Banda.

"Con esta iniciativa hemos pretendido poner el foco en las propuestas de los partidos políticos respecto a una materia que suele ocupar en los programas electorales menos espacio del que se merece, cuando no es abordada de forma genérica o, incluso, simplista. Agradecemos a las formaciones que nos han hecho llegar sus respuestas y entendemos que la falta de contestación de otras es elocuente", añade.

Las preguntas querían conocer la opinión de los partidos en cuestiones como el proyecto de un hotel de lujo en el embalse de la Urbanización Cerro I (aunque está impulsado por el vecino municipio de Navalagamella), la presencia de especies invasoras en los jardines públicos, la creación de un punto limpio, la puesta a punto de las depuradoras de las urbanizaciones, el desdoblamiento de la M-600 o las medidas para atajar el cambio climático.

Lo que más le ha sorprendido a la asociación es la postura de todos estos partidos sobre la contaminación con lodos tóxicos en la ‘Presa Vieja del río Aulencia’. "Nos ha sorprendido para bien que todos se proponen abordar el problema que lleva mucho tiempo estancado, la solución necesita un impulso por parte de todas las administraciones. Es una muy buena noticia. Aunque la presa está bastante bien conservada en cuanto a biodiversidad, tenemos ahí un problema de toxicidad terrible de esos lodos, que suponen un riesgo para nuestra salud y para la flora y fauna", explica De la Banda.

La contestación de los partidos políticos a las preguntas de la Asociación se puede consultar en la web verdemorillo.org.