"La cima" abrirá este sábado la VII Muestra de Cine Efímero de Moralzarzal

Moralzarzal celebra la Muestra de Cine Efímero, que este año cumple su séptima edición, impulsada por el actor y director Carlos Iglesias en colaboración con el Ayuntamiento, con el objetivo de recuperar para el gran público películas españolas de gran calidad que no tuvieron mucha suerte en su paso por la taquilla.

El festival se celebra este fin de semana y el próximo con cuatro proyecciones para adultos, pero no se olvida del público infantil. "Cine Efímero no solo se centra en dos fines de semana para el público general, sino que también ya tiene sesión infantil, a las cinco de la tarde los dos sábados. Trabajar por el cine es también trabajar por crear afición desde los más pequeños. Y luego se incorpora a los colegios", apunta la concejal de Cultura, Gema Duque, destacando que, como novedad este año, se duplican las sesiones para centros escolares de la localidad, en este caso serán a las once de la mañana.

En una época en la que la industria cinematográfica pasa por un buen momento, gracias sobre todo a las plataformas, Cine Efímero invita no solo a conocer las películas sino también a compartirlas en su lugar natural, una sala. Además, tras las proyecciones se abrirá un debate con sus creadores.

"Se consume muchísimo cine, ahora bien, se consume desde casa y es algo que nosotros, con esta pequeña aportación de Cine Efímero, intentamos cambiar. Queremos que se vaya a la sala y poder comentar con actores, directores y productores aquello que hemos visto, que se intercambien ideas. Es algo que en casa, solo, no puedes hacer. Está bien que se consuma cine a través de las plataformas, no cabe duda de que es una salida honrosa para nuestro oficio, pero lo ideal es acudir a las salas", apunta el alma mater de la Muestra, Carlos Iglesias.

"El sector audiovisual español está viviendo un momento de gran actividad creativa, pasa por un momento dorado. Tanto a los que están esperando la Muestra con gran ilusión e impaciencia como a los que van a venir por primera vez, les damos cita para disfrutar del excelente cine nacional que compone el programa de Cine Efímero en su séptima edición", añade.

Este año podremos ver las películas ‘La cima’ de Ibon Cormenzana, ‘La Maniobra de la Tortuga’, de Juan Miguel del Castillo, ‘La Consagración de la Primavera’, de Fernando Franco, cuyo protagonista masculino, Telmo Irureta, se llevó el Goya al actor revelación. Fuera de concurso, ‘El Caballero Don Quijote’, de Manuel Gutiérrez Aragón, co-protagonizada por el propio Carlos Iglesias.

Para los más pequeños se proyectarán ‘Las Vacaciones de Yoko’, de Juanjo Elordi, y ‘D’Artacán y los Tres Mosqueperros', de Toni García.

Los espectadores podrán votar su película favorita, que se llevará "La Mora", el galardón del público. El premio se anunciará el 12 de marzo, en la sesión de clausura.

Toda la programación se puede consultar en cinefimero.moralzarzal.es.