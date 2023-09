El ciclista sanlorentino Carlos Verona ficha por el Lidl-Trek para las dos próximas temporadas

Carlos Verona correrá durante las dos próximas temporadas en el conjunto estadounidense Lidl-Trek. El ciclista de San Lorenzo de El Escorial ha anunciado su fichaje en plena celebración de la Vuelta Ciclista a España, en la que no está participando -pese a estar en el equipo convocado por Chente García Acosta para la ronda española- por culpa de un herpes zóster.

Con el anuncio Verona pone fin a cinco temporadas en el conjunto español Movistar Team y, ya de paso, a muchos rumores que durante las últimas semanas le habían vinculado al conjunto INEOS para ser gregario de Carlos Rodríguez e incluso se había hablado de su renovación por Movistar Team.

El sanlorentino ha comunicado a través de sus redes sociales el agradecimiento al que hasta ahora ha sido su equipo. Ha asegurado que "después de cinco años muy bonitos" tenía "la sensación de que era el momento de mirar a su alrededor para encontrar un equipo en el que seguir creciendo como ciclista".

"Quiero disfrutar de los mejores años de mi carrera con nuevos objetivos y motivaciones y, afortunadamente, la oportunidad de unirme a Lidl-Trek llegó justo en el momento adecuado. Todo pasa por una razón y estoy muy feliz por este viaje que está por comenzar" decía Verona en la web de su nuevo conjunto.

Luca Guercilena, director general del Lidl-Trek, ha compartido su emoción por la llegada de Verona asegurando que "es uno de los corredores más respetados del pelotón por su inquebrantable ética de trabajo y sus sólidos valores".

Welcome, Carlos!



We're thrilled to announce the recruitment of one of the best domestiques in the peloton, @Carlos_Verona ????https://t.co/Vzve23EaNy