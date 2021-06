Chusa, soprano recuperada de COVID: "La música es mi vida y me ha dado la fuerza para ganar esta batalla"

María Jesús Martín,Chusa, como le gusta que la llamen, tiene 46 años y no pierde la sonrisa ni cuando cuenta el "camino infernal" por el que ha tenido que transitar en los últimos meses por culpa del maldito coronavirus.

En silla de ruedas, con oxígeno y un sinfín de secuelas que "irán a mejor" recibía el alta este jueves en el Hospital La Fuenfría de Cercedilla, donde ha superado un proceso de rehabilitación basado en la terapia musical. "La música es mi vida y ella me ha dado la fuerza para ganar esta batalla", dice Chusa.

Su historia se remonta al 18 de septiembre de 2020. Ese día supo que estaba contagiada de coronavirus, como su marido y su hijo de seis años. Comenzaba su calvario: ella empeoró y el 31 de octubre tuvo que ser ingresada de urgencia en la UCI del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid.

Con el peor de los pronósticos, estuvo intubada y casi un mes en coma. Cuando ya apenas podía respirar y los médicos habían decidido practicarle una traqueotomía, despertó... afortudamente, porque esta operación, por desgracia muy común cuando la COVID avanza, hubiera supuesto el fin de su carrera: Chusa es soprano, además de profesora de piano y pedagoga.

Fue trasladada entonces a La Fuenfría, un hospital de media estancia donde, actualmente, el 90% de los pacientes ingresados sufren secuelas provocadas por la COVID y los profesionales están en permanente actualización de los procedimientos de rehabilitación. Chusa llegó con muchos problemas, como pérdida de oído y vista o afectación en piernas y manos por polineuropatías.

Comenzó las sesiones de fisioterapia, trabajo en el gimnasio, con el novedoso sistema de "neuronas espejo", realidad virtual... pero manifestaba constantemente su deseo por volver a recuperar la música. Así que el equipo multidiscipinar elaboró una rutina que mejoró sus lesiones y estado emocional. Su evolución ha sido llamativa y el hospital ha sumado a las terapias convencionales ese nuevo protocolo basado en la realización de ejercicios de música y canto para la rehabilitación de pacientes COVID.

"Los pacientes vienen muy afectados por las patologías que tienen e intentamos ganar la máxima funcionalidad a través de la rehabilitación sin que haya alteraciones clínicas que puedan incomodar esa recuperación", dice el doctor Luis Donis.

Chusa, que ha vuelto ya a su casa en el madrileño barrio de Carabanchel, siente un profundo sentimiento de gratitud hacia todos los profesionales que la han atendido. "He encontrado a mucha gente en este camino que ya van a ser parte de mi vida. A muchos de ellos a lo mejor ya no les vuelvo a ver, pero no los voy a olvidar. Ha sido un camino infernal pero tiene sus cosas buenas como esto".

"Me veo preparada para volver a mi vida normal... a mis clases todavía no, pero pronto. Seguiré recuperándome, caminar todo lo que pueda, despacito con el andador, para fortalecer los músculos que compensen a los que no funcionan, practicando todo el trabajo que me han enseñado en el hospital. Y luego la rehabilitación que tendré que hacer de forma ambulatoria", cuenta Chusa, quien estaba deseando salir a un restaurante a comer algo y reencontrarse con los suyos para brindar por la vida.