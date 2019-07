Christian Gálvez es uno de los presentadores punteros de España. Su Pasapalabra, en el que lleva afincado 11 años, marca datos de audiencia que muchos querrían. Un éxito que perdura en el tiempo. Ahora también es codirector del curso que habla de su otra gran pasión: Leonardo da Vinci. Se enmarca en la programación de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial. El encuentro, de tres días de duración, describe al italiano como un personaje de mente poliédrica 500 años después de su muerte.

¿Por qué Leonardo en San Lorenzo de El Escorial?

Es un proyecto a cuatro manos, con José Lorente catedrático Forense de Granada e impulsor de Leonardo DNA project entre ellos. Y, ¿por qué no? sería la pregunta. Lo que buscamos es una simbiosis entre la ciencia y el arte de Da Vinci. Y despertar curiosidad.

Arte en San Lorenzo, no se me ocurre mejor sitio...

No solo arte. Siempre he defendido que Leonardo dominó 14 ramas del saber además de defender su papel en la ciencia. Como artista era un fuera de serie. Pero por qué no hablar aquí de las colecciones bibliográficas. Es un lugar espectacular.

Preguntaste a los alumnos por qué venían, ¿qué respondieron?

Ha habido de todo, pero hay un leitmotiv, no solo el pensiero que dirían los italianos, que es la curiosidad. Los que no han leído nada y quieren comenzar de cero o los que han oído y quieren reforzar sus conocimientos o derribar prejuicios. Dos descripciones que unen a alumnos y profesores.

¿Cómo aparece Leonardo en tu vida?

En noviembre de 2009, en poco estaré yo de celebración. Mentiría si no dijera que fue de rebote. Estaba en Milán y leyendo a Leonardo, el de carne y hueso, no el artista, me forjé una opinión. Ahí decidí que quería divulgarlo.

Cuando se trabaja en la divulgación, si se trabaja con rigor, no hay problema

Y después, un libro.

Creí que la manera más mainstream de llegar al público era con una novela, como 'Matar a Leonardo', pero la divulgación que me enamoraba era el ensayo. Un ensayo que aunara arte, historia, filosofía, ciencia...Ahí me quedé anclado en este género que, a nivel profesional, es lo que más me ha llenado.

¿Habías estado ya en estos cursos?

No, es la primera vez.

Es que dicen que, con un rato aquí, surgen ideas para el año que viene...

De momento estoy intentado disfrutar. No soy ajeno al posible interés o crítica que pueda surgir de que un presentador haga estas acciones en torno a Leonardo. Disfruto junto a José Lorente, un amigo, impulsor de Leonardo DNA project. ¿Ideas? Pues somos románticos y se nos ocurren 50.000 al día.

Ya que hablas de críticas, ¿por qué se ve tan mal que una personalidad pública hable de Leonardo?

Sería una pregunta para los que critican. No lo sé, no le dedico tiempo. Cuando se trabaja en la divulgación, si se trabaja con rigor, no hay problema. No me dan igual las críticas. Te mentiría si dijese que no me afectan pero cuando uno se queda con la conciencia tranquila...El problema es de quien decide faltar al respeto.

¿Qué te gustaría llevarte de este curso?

Muchas sonrisas. Y muchas preguntas. Mientras los demás consideran que los miembros del ADN project somos expertos en la figura de Leonardo da Vinci, nosotros vemos que cada vez que abrimos una puerta nos encontramos con dos. Muchas sonrisas, muchas preguntas, pocas respuestas y muchas puertas por abrir.