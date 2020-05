El Centro de Transfusión pide más donaciones de sangre ante la reducción de las reservas

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento porque los hospitales han iniciado su desescalada y la demanda de sangre aumenta cada día a un ritmo mayor que las donaciones, debido a la situación de confinamiento aún en vigor.

Esta semana han entrado en torno a 550 donaciones por día a pesar de que la demanda transfusional hospitalaria se acerca ya a las 900 de los periodos de normalidad. Este desajuste está afectando significativamente a las reservas puesto que, con ellas, se cubren los déficits diarios.

Si en la primera semana de mayo han entrado 1.735 donaciones, el Centro de Transfusión ha tenido que distribuir a los hospitales 2.393 unidades, lo que supone un balance negativo de 658 bolsas de sangre. En este momento el déficit acumulado de sangre en las reservases de 2.000 bolsas, y es previsible su aumento en cuanto se recupere toda la actividad hospitalaria.

De ahí este llamamiento alos donantes, que reciben un SMS para que acudan sin falta a donar. Para aquellos que no lo reciban, se anima a que lo pidan a cita.donarsangre@salud.madrid.org indicando nombre, apellidos y número de móvil. Esta cita les servirá de justificante del desplazamiento en caso de ser requerido por la Policía Local o Guardia Civil.

�� Siguen ⏬ las reservas de #sangre@ComunidadMadrid Ayer no llegamos a 550 donaciones.



��Si eres 0⃣➕ te necesitamos muy especialmente.



▶️Si has recibido un SMS �� acude a donar. Y si no lo has recibido, pídelo x correo. Dependemos de vosotros�� pic.twitter.com/gbmnKhNafl