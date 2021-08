Casi 70.000 menores de 15 años ya tienen cita para vacunarse en Madrid

La Comunidad de Madrid ha registrado hasta este miércoles más de 69.000 autocitas para vacunar a adolescentes de entre 12 y 15 años.



Solo en el hospital de emergencias Isabel Zendal 1.500 menores han recibido este miércoles su primer pinchazo, en el estreno de esta franja de edad que ha incluido a niños de 11 años pero cerca de cumplir los 12, en un proceso que "ha empezado bastante bien", según la directora de Enfermería del hospital Verónica Real, que espera que la cifra aumentará en los próximos días porque la mayoría están "muy concienciados" de la importancia de vacunarse.

En cuanto a los datos globales de la vacunación, Madrid ha administrado hasta ahora 8.284.551 dosis de vacunas de las 8.802.595 que ha recibido, es decir, un 94,1 % del total.





El 60,6 % de la población general madrileña ha recibido la pauta completa, porcentaje que asciende al 69,7 % en el caso de la población diana (mayores de 16 años).



La Consejería de Sanidad ha notificado 3.078 nuevos casos este miércoles (384 más que ayer), y 14 fallecidos frente a los 18 del martes, mientras que los ingresados en planta de hospitales son 1.440 (35 menos que ayer) pero los pacientes en UCI aumentan a 324, seis más que el martes.



La incidencia acumulada es de 569,9 contagios por cien mil habitantes a 14 días, por debajo de los 600 casos registrados el martes en la región, pero por encima de la media nacional que es hoy de 503,4 casos, según datos del Ministerio de Sanidad.



En cuanto a la presión hospitalaria, Madrid registra una ocupación de camas con covid del 12,4 % en planta y del 31,3 % en UCI.





La tendencia a la baja en los contagios, fallecimientos e ingresos hospitalarios se mantiene respecto a la semana pasada, ya que el 4 de agosto Madrid notificó 4.118 casos, 21 fallecimientos en hospitales y 1.465 personas ingresadas en planta, aunque los pacientes de UCI se han incrementado respecto a los 296 de hace una semana.



La situación epidemiológica ha llevado a la Comunidad de Madrid a mantener la prohibición de celebrar encierros durante este mes, incluidos los de San Sebastián de los Reyes, que se queda así sin encierros por segundo año consecutivo, aunque la localidad podrá celebrar corridas de toros con las limitaciones de aforos vigentes.



El consejero de Justicia e Interior, Enrique López, ha calificado la prohibición de "decisión difícil para un Gobierno que siempre ha apostado por el mantenimiento al máximo de todo tipo de actividad", aunque se podrán celebrar fiestas populares, corridas y actividades culturales con los "controles y limitaciones de aforos establecidos por la autoridad sanitaria".

Nuevas medidas en las residencias



El ministerio y las CCAA, tras el Consejo Interterritorial de este miércoles, aconsejan a las residencias someter a los trabajadores que rechacen vacunarse o no hayan completado la pauta a controles de temperatura y al menos dos pruebas diagnósticas semanales, e incluso valoren su traslado o no incorporar a los que no estén inmunizados.



El documento 'Adaptación de las medidas en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial en un contexto de alta transmisión comunitaria' visto hoy en el Consejo, aconseja no incorporar nuevos profesionales hasta haber iniciado su pauta de vacunación "salvo que sea estrictamente necesario".



Además de constatar el descenso de la quinta ola, que podría dejar su pico en las UCI esta misma semana, el ministerio ha apelado en el Consejo a extremar la responsabilidad este fin de semana ante las próximas festividades de la Virgen de agosto para consolidar el retroceso.