Carpetazo a la denuncia del Partido Popular sobre el túnel de la A-6

Es el último capítulo de la polémica por la denuncia que interpuso el PP por supuesto sobrecoste en las obras del paso inferior en la zona del Área Homogénea Sur. Los populares denunciaron que se había modificado el proyecto una vez adjudicado a la empresa FCC y que ese cambio en la forma de ejecutarlo podría haber significado la reducción del precio. El Tribunal de Cuentas se ha pronunciado asegurando que “no existe supuesto alguno de responsabilidad contable”, recuerda la alcaldesa. “Se deja muy claro que no existe objeto alguno de denuncia porque, como ya repetimos una y mil veces desde el equipo de gobierno, ese túnel se financió con fondos privados, por tanto no hubo menoscabo de fondos públicos y, además, queda acreditado que no se ha pagado más de lo licitado”, apunta Elena Biurrún.

Más que la denuncia en sí al Tribunal de Cuentas por esta obra, este caso se hizo famoso tras desvelarse el pasado mes de septiembre el intento de chantaje del entonces concejal popular, Ángel Viñas, a la alcaldesa. Se hizo pública la grabación de una conversación en la que se le escuchaba proponer a Biurrun paralizar el informe encargado por el PP para presentar la denuncia a cambio de que Vecinos por Torrelodones no concurriera a las próximas elecciones municipales. Viñas dimitió. La regidora ha mostrado su satisfacción por dejar atrás todo este caso. “Siento alivio porque tener causas abiertas no le gusta a nadie, pero además esto demuestra que no todo vale en política. No hay chantaje ni amenaza de denuncia posible para amedrentarme”, sentencia Elena Biurrún.

El PP de Torrelodones siempre ha negado que conociera de antemano las intenciones del ex edil que intentó chantajear a la alcaldesa.