Carla Greciano, portavoz del PP en Galapagar: “Tenemos un alcalde a media jornada”

El PP de Galapagar ha hecho balance del Gobierno municipal de PSOE y Ciudadanos. Falta de servicios, suciedad, dejadez, caos en algunas áreas, como Deportes, o nula transparencia son algunas de las críticas que han lanzado contra el Ejecutivo.

Son tres años de “desgobierno” y con un “alcalde a media jornada”, han dicho los populares, que apuntan a un clima político complejo y desavenencias dentro del equipo de Gobierno: dos concejales del PSOE han dimitido y falta coordinación entre carteras, aseguran.

Tenemos un Galapagar más sucio y más inseguro

Todo ello se traduce en un Galapagar que ha mermado en Cultura, en Seguridad o en Limpieza. “No tenemos Escuela Municipal de Idiomas, no hay teatro, no hay actividades culturales… También tenemos un Galapagar más sucio y más inseguro y, pese a las continuas quejas de los vecinos, no hacen nada por mejorar el contrato de basura”, afirma la portavoz del PP, Carla Greciano.

Añade que, de igual modo, se han visto resentidos los Servicios Sociales: Galapagar es el segundo municipio de España que menos destina a este concepto. “Antes éramos los sextos, ahora ya con ellos, los segundos”.

Tampoco ha llegado el avance del Plan General de Ordenación Urbana “como prometió el Ejecutivo, concretamente el concejal Felipe García, que dijo que lo presentaría en un año”, ni la modificación de la ordenanza del IBI, ni las subvenciones por Filomena, porque éstas ni siquiera se han pedido. “No se hizo un estudio de valoración de daños y, por tanto, somos de los pocos ayuntamientos que no tendrá subvención”.

Y todo ello, con gran parte del presupuesto del año pasado sin ejecutar, ha afirmado Greciano: “No han ahorrado, lo que han hecho es dejar de dar servicios a los ciudadanos. El año pasado tenían un remanente de tesorería de 8 millones y, cuando todos los ayuntamientos echaban el resto para ayudar a los vecinos por la pandemia, aquí no se hizo nada. Y este año calculamos que serán casi 12 millones, es decir, el 40% del presupuesto del municipio está sin ejecutar. Es que no han hecho nada”.

El PP también ha criticado que se haya aumentado -y casi duplicado- el presupuesto para publicidad, protocolo y cargos de confianza y que los concejales del Ejecutivo se subieran el sueldo en plena pandemia.