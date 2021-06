Carla Greciano, portavoz del PP: “El balance de estos dos años le sale a deber al equipo de Gobierno”

El Partido Popular de Galapagar ha hecho balance cuando se cumplen dos años de legislatura del Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos. Asegura que "han incumplido la mayoría de las promesas electorales" y que el municipio "ha empeorado a todos los niveles", especialmente en los servicios que se prestan a los ciudadanos. “Galapagar no solo no ha mejorado en este periodo, sino que ha empeorado a todos los niveles y no ha visto cumplir las promesas que llevaron a Alberto Gómez a la alcaldía”, afirma Carla Greciano, su portavoz.

Poco se sabe de los contratos municipales o de los propios concejales porque el Ayuntamiento “ha dejado de ser una administración transparente” al no actualizar estos datos en la página web, según los populares.

El PP asegura que no hay presupuestos ni inversiones a la vista; se ha realizado un plan de peatonalización en el casco urbano que ha generado “serias dificultades de movilidad” y se aprobó una primera hora gratuita en el servicio de estacionamiento regulado que no funciona correctamente porque los parquímetros no están preparados para ello, de modo que los vecinos solo pueden disfrutarla si utilizan una aplicación móvil o llaman por teléfono a la empresa y “confían en que de esa manera no tendrán multa”.

El centro cultural La Pocilla lleva cerrado más de un año “y en estado de ruina”. Ahora se van a cometer unas obras, “casi con 9 meses de retraso y que solo van a solucionar las goteras. Esto supone que no se reabrirá el teatro ni las salas de las Escuelas de Música, Danza y Artes Plásticas hasta que no se finalicen las obras de reforma de una segunda fase que no tiene ni previsión presupuestaria, ni está en licitación y por lo tanto, aboca al Centro Cultural a seguir cerrado hasta al menos 2023”, apunta Greciano.

Además, ha aseverado que se acumulan esperas de meses en algunos servicios y trámites: “Si un vecino necesita una cita en el registro, por ejemplo, tiene una lista de espera de mes y medio. Y es mucho peor Servicios Sociales, donde hay hasta tres meses, suponiendo que le cojan el teléfono”, explica la portavoz popular.

Otra de las promesas que se ha quedado rezagada es la de aprobar un Plan General de Ordenación Urbana: tras dos años solo se ha contratado a un equipo redactor.

Además, los populares hablan de problemas de limpieza y seguridad y critican que se hayan eliminado ayudas a las familias, como las becas universitarias y que la Escuela Municipal de Idiomas, que llegó a tener hasta 500 alumnos, lleve cerrada desde 2019.

“Durante el primer año de gobierno, la excusa de su incapacidad para gestionar eran las malas decisiones del PP; durante el segundo año, su excusa ha sido el COVID19”, añade Greciano.

Una dimisión, un cese y una incompatibilidad

El Gobierno ha estado “marcado por la inestabilidad y la incapacidad para formar equipo”: el PSOE perdió dos concejales en apenas año y medio tras la dimisión del concejal de Hacienda y el cese de la concejal de Servicios Sociales en mitad de la pandemia; Podemos y Vox han perdido tres concejales, engrosando las filas de los concejales no adscritos que suman en la actualidad 4 ediles; y C’s “tiene un concejal con una posible incompatibilidad al dejar sus labores de gobierno por una oportunidad laboral en la empresa privada”.

El grupo municipal Popular se mantiene con los seis concejales que comenzaron la legislatura en 2019.