La cantería de Alpedrete se promociona en La Rioja

Se llama "La minería es vida" y es una exposición organizada por la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño en colaboración con el Gobierno de La Rioja y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.

Conmemora los 1000 años del nacimiento del santo que da nombre a la localidad riojana donde se exhibe, Santo Domingo de la Calzada, pero también sirve para rendir homenaje a una actividad, la minera, "de donde se obtiene la piedra con la que el hombre es capaz de construir y dejar auténticas joyas para la humanidad", dicen desde la organización.

Una parte de la exposición está compuesta por una colección de más de 100 utensilios cedidos por el Ayuntamiento de Alpedrete, que fueron usados en las canteras del municipio para la obtención de bloques de granito cortados de distintos tamaños.

A la inauguración esta semana acudían el alcalde, Juan Rodríguez, la concejal de Cultura, Ana Piñeiro, y el edil de Desarrollo Local y Comunicación, Antonio Pugliese, quien ha asegurado a COPE de la SIERRA lo orgulloso que debe sentirse Alpedrete con esta aportación. "Nos permite traspasar nuestras fronteras para llevar parte de nuestra historia a otros puntos de la geografía de España".

Fueron la Diócesis y el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas los que, investigando para organizar esta muestra, dieron con el relevante papel que ha jugado la cantería de Alpedrete. "Se pusieron en contacto con el Ayuntamiento a través de un vecino, Isidoro Aragoneses, que donó herramientas y una figura de piedra, labrada por él, que está en la cabecera de la exposición", cuenta Pugliese para explicar cómo surgió la 'conexión La Rioja-Alpedrete'.

IMPULSO PARA EL FUTURO MUSEO CANTERO

La participación en la exposición en tierras riojanas le sirve a Alpedrete para reforzar su idea de contar con un Museo de la Piedra o de la Cantería.

"No me equivoco si digo que la práctica totalidad de los partidos en la Corporación estamos de acuerdo en ese proyecto, en el que podremos mostrar no solo estas piezas, sino archivos, fotografías históricas que reflejan la importancia que esta actividad tuvo para el desarrollo socioeconómico del municipio", apunta el concejal.

De momento, y hasta que ese museo se ponga en pie -probablemente en el edificio situado en la Plaza de la Villa frente a la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción-, los vecinos tendrán que conformarse con acudir a la exposición.

Se encuentra en el Claustro Alto de la Iglesia de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), donde permanecerá abierta al público hasta el 12 de enero de 2020.

El Ayuntamiento de Alpedrete ya está planeando fletar un autobús para un viaje organizado que traslade al lugar a los vecinos interesados.