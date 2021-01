Cáncer y COVID: “Si se hubiesen seguido los plazos, ahora estaría curada"

La pandemia ha dejado daños más allá de la COVID. La masificación de los hospitales, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo del pasado año, ha impedido el desarrollo normal de las consultas y diagnósticos tardíos. En algunos casos, con situaciones graves o muy graves. Casos como el de Sandra, una vecina de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid.

Tiene días mejores y días peores aunque dice que está fuerte. En apenas una semana, se dará de baja de su trabajo: un restaurante propio en pleno casco urbano, muy cerca del histórico Monasterio.

Sandra tiene 44 años y en el último recibió un palo de esos de los que cuesta recuperarse: tiene leucemia. Un diagnóstico que, considera, “llegó tarde” por la paralización casi total de los hospitales fruto de los ingresos por COVID. “En febrero (de 2020) me citan con la nefróloga, me ve y me manda una serie de pruebas para las que me citan entre el 23 de marzo y el 25 de marzo, pruebas que me anulan directamente. Hasta ahí lo que sabíamos era que los riñones no estaban funcionando bien, que estaban a un 50%. En octubre ya me llaman, me empiezan a hacer las pruebas y a los cinco días de hacerme esas pruebas que me anularon en febrero, me derivan a la hematóloga y ya me diagnostican un mieloma múltiple, que es una leucemia en glóbulos blancos. Me hacen biopsias y ya me dicen que los riñones se habían afectado y que estaban a un 30%”, relata Sandra.

Si todo esto me lo hubieran hecho en febrero, yo ahora mismo estaría curada y bien

Es imposible que no piense que ahora, en vez de estar esperando un trasplante, podría estar curada si se hubiesen seguido los plazos: “Son seis meses de tratamiento, más luego el trasplante de médula que me tienen que hacer en abril. Total, son siete meses. Si todo esto me lo hubieran hecho en febrero, yo ahora mismo estaría curada y bien”, añade Sandra.

Sandra ha comenzado dos batallas: la de la salud y la administrativa, con una serie de reclamaciones al centro médico.

Es la otra cara, igual de dura, de la pandemia.