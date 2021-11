El calvario de Álex, de Guadarrama: “Me expulsaron porque el certificado estaba sellado pero no firmado"

Se llama Álex, tiene 28 años y vive en Guadarrama. Una firma en un documento oficial le ha impedido realizar las pruebas físicas para ser bombero, su sueño. Álex estaba el número 16 tras las pruebas teóricas, a las que se presentaron 2000 candidatos. Tenía muchas posibilidades de hacerse con un puesto de los 150 que se ofertaban.

Cuando despertó aquella mañana de octubre en la que tenía que realizar las pruebas de atletismo dentro de la oposición de Bomberos de la Comunidad de Madrid, de 60, 300 y 2000 metros, no se imaginaba lo que se le venía encima. El certificado médico que llevaba estaba sellado, pero no firmado. Ahí comenzó el calvario. “El presidente del tribunal de oposición me expulsó por no llevar firmado el certificado. No me podía creer que después de ocho años de duro trabajo, entrenamiento y una dieta estricta, me estuviera pasando eso. Me sentí hundido”, relata el protagonista de esta historia.

Tenía un boli en la mano y me lo pensé, pero decidí no hacerlo

Entonces Álex se enfrentó a una dilema: echar un garabato o no hacerlo, en cumplimiento de la ley: “Tenía un boli en la mano y me lo pensé, pero decidí no hacerlo porque sabía que es un delito, aunque viendo como han sido las cosas, tendría que haberlo hecho”.

Las soluciones propuestas por el joven guadarrameño tampoco sirvieron al tribunal. El médico en cuestión se ofreció a llevar él mismo otro certificado firmado, algo que no se aceptó, al igual que se denegó la validez de un nuevo certificado con lúbrica con el que Álex se presentó a la media hora del embrollo.

No fue el único que tuvo problemas con el papeleo. Unos minutos antes, quien es ahora uno de sus apoyos, abandonaba entre lágrimas el lugar de la prueba. “Un compañero salía llorando y con el certificado en la mano. Iba con el número 96, por lo que también estaba en plaza. Ahora nos estamos apoyando”, añade.

Álex y Antonio, su compañero, han presentado un recurso para la realización de unas pruebas extraordinarias que serían las terceras de Álex y, quién sabe, si las definitivas para lograr el ansiado casco de bombero con el que soñaba desde que era un niño.