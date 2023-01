Calor Seguro: lo que debes y no debes hacer para evitar incendios en tu vivienda

90 centímetros. Es la distancia que debes mantener entre una estufa eléctrica y elementos inflamables. Se trata de una de las recomendaciones lanzadas por la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid (ASEM 112) y el Cuerpo de Bomberos dentro de la campaña Calor Seguro, que continúa.

Y es que, a pesar de las advertencias y los constantes llamamientos a extremar las precauciones, se están produciendo en este otoño-invierno numerosos casos de incendios en viviendas, solo hay que echar un vistazo a la página de sucesos.

En algunas ocasiones el origen está en la sobrecarga de los enchufes, otras en descuidos con las fuentes que usamos en nuestros hogares para combatir el frío.

Por eso Emergencias 112 Comunidad de Madrid, a través de las redes sociales, no se cansa de repetir los mensajes para prevenir este tipo de situaciones.

“El uso de aparatos productores de calor es la principal causa de muerte por incendios en España. Al utilizar estufas, braseros o chimeneas se puede producir una mala combustión. Debemos mantener las estancias ventiladas, nunca introducirlos en el dormitorio y mucho menos irnos a dormir sin haberlos apagado. También debemos evitar el uso deaparatos alternativos de exterior en el interior de la vivienda, como hornillos o barbacoas“, explica Javier García, del Área de Prevención de Bomberos Comunidad de Madrid.

“Los calefactores eléctricos consumen mucha potencia y deben conectarse a la toma de pared para no sobrecargar las regletas y así evitar sobrecalentamientos o cortocircuitos. No debemos poner a secar la ropa ni en chimeneas ni en estufas por la misma razón, podemos provocar un sobrecalentamiento y posterior incendio”, continúa García.

Dos de cada tres muertes en incendios de vivienda se producen por inhalación de humo o gases tóxicos. Los detectores son vitales. Se pueden adquirir en comercios y ferreterías, su precio es asequible (entre 10 y 20 euros) y son fáciles de instalar.

Pero hay mucho más. En lo que se refiere a las chimeneas, revisar el tiro y proceder a su limpieza antes del encendido para evitar que existan elementos en su interior que puedan convertirse en combustible.

Además, las cenizas generadas deben estar totalmente apagadas antes de depositarlas en la basura. Si no es así, se puede producir un incendio en los contenedores de residuos.

Ojo también con eluso de velas en casa. Deben estar colocadas en soportes estables y resistentes, separadas al menos un metro de objetos que puedan arder, como cortinas, manteles o alfombras y, si no vas a estar pendiente, te vas a dormir o sales de casa, no te olvides de apagarlas. Es más seguro usar velas de LED.

Otros consejos tienen que ver con la cocina: limpiar frecuentemente la campana de humos, no cocinar con prendas de vestir de manga ancha. Si sales de casa, aunque sea por muy corto espacio de tiempo, no dejes la cocina encendida. Coloca las sartenes y cazos en el fuego de forma que los mangos no sobresalgan y evita que los niños jueguen en la cocina.

Si se originan llamas en una sartén o cazuela, nunca eches agua para sofocarlas. Utiliza una tapadera.

Además, ante cualquier olor a gas, apaga, ventila y sal de la vivienda.

En caso de incendio, saber cómo actuar te puede salvar la vida: la zona con menos humo y, por tanto, la más segura, es el suelo. Nunca subas a plantas superiores.

Y ante cualquier emergencia, avisa rápido al 112.