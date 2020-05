La cacerolada frente al chalet de Pablo Iglesias en Galapagar no fue la única en la Sierra

Varias decenas de vecinos con cacerolas en la mano y portando banderas de España se manifestaron este domingo, 17 de mayo, a las puertas de la vivienda del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el barrio de La Navata de Galapagar.

Se trataba de una protesta más de los ciudadanos por la gestión de la crisis del coronavirus que está haciendo el Gobierno central. Aprovechando la franja horaria en la que se permiten los paseos por las calles, la mayoría con mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad, los vecinos quisieron así expresar su malestar y algunos de los asistentes dejaron constancia del momento colgando las imágenes en las redes sociales.

En los últimos días las protestas han tenido como epicentro la calle Nuñez de Balboa, en Madrid capital, pero poco a poco se han ido extendiendo a otros puntos. Una de las más multitudinarias, unas 450 personas, fue también este domingo frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde se pidió la dimisión del presidente, Pedro Sánchez.

En la Sierratambién hubo cacerolada en San Lorenzo de El Escorial. Más de medio centenar de vecinos mostraron su descontento concentrándose en la Plaza de la Constitución y criticando, entre otras cosas, algunas de las medidas del estado de alarma. "Estamos hartos de este Gobierno. Nos está desgobernando y llevando a la ruina. No al toque de queda de las once de la noche, no es legal", decían.

Y también en Torrelodones. Protesta el sábado en el entorno del Centro Comercial Espacio Torrelodones y el domingo en la Plaza de la Constitución.

El malestar entre los ciudadanos se ha hecho más patente en la Comunidad de Madrid por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de mantener a la región en la fase 0, "sin justificación argumentada", ha asegurado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

MEDIDAS DE ALIVIO Y NUEVA PETICIÓN DE AVANCE

La Comunidad de Madrid volverá a presentar este lunes informes ante el Ministerio de Sanidad para pasar a la fase 1 de desescalada, tras la segunda negativa del Gobierno, el pasado viernes, a permitir el avance. Ruiz Escudero considera que la decisión no responde a criterios técnicos.

Aunque en fase 0, Sanidadpermite "algunas medidas" para aliviar la situación de la región, que compartirán otros territorios en la misma situación como el área metropolitana de Barcelona y zonas urbanas de Castilla y León.

La orden del Ministerio que establece la flexibilización de la aplicación de la fase 0 de la desescalada, a partir de este lunes, fija nuevas condiciones en la apertura al público de comercios y servicios, entre otros.

Así, los comercios minoristas podrán atender sin cita previa, aunque con medidas especiales para los mayores de 65 años; se podrán celebrar velatorios con hasta diez personas y asistir a lugares de culto a un tercio de su capacidad, siempre manteniendo medidas de distanciamiento e higiene.

Estarán permitidas algunas actividades culturales, como el préstamo de libros en bibliotecas y la visita a museos al 30 % de su capacidad, aunque los museos públicos de la Comunidad de Madrid no abrirán sus puertas este lunes y aún no tienen fecha prevista para la reapertura.

Se permite la apertura de archivos en las condiciones de la fase 1, al igual que la práctica del deporte profesional y federado.

Los centros educativos podrán comenzar con las tareas de desinfección y/o administrativas, aunque siguen cerrados.

Respecto a las restricciones, la movilidad entre municipios sigue prohibida excepto por motivos laborales, las terrazas de bares y restaurantes aún deben permanecer cerradas, lo mismo que gimnasios y centros de portivos.

Las reuniones de hasta 10 personas en un mismo domicilio siguen sin estar permitidas.