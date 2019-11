Se buscan voluntarios en la Sierra para la Gran Recogida de Alimentos

Un año más el Banco de Alimentos de Madrid organiza la campaña Gran Recogida de Alimentos para los días 22, 23 y 24 de noviembre.

Se necesitan voluntarios, más de 18.000 en toda la Comunidad de Madrid, también en la Sierra del Guadarrama, que quieran participar, regalando un poco de su tiempo para contribuir a una buena causa: conseguir dos millones y medio de alimentos no perecederos, lo que supone recaudar el 15% del total que anualmente ingresa la entidad en sus almacenes.

"Nos cuesta completar los equipos en la Comunidad de Madrid y con lo convulsa que está la actualidad es difícil que trascienda nuestro mensaje, pero el tiempo apremia y hasta que no conformarmos esos equipos no nos quedamos tranquilos porque tenemos comprobado que cuando están completos se recoge el triple de alimentos que cuando no hay voluntarios suficientes en un establecimiento", asegura Gema Escrivá, directora general del Banco de Alimentos, quien ha hecho el llamamiento a través de COPE de la SIERRA asegurando que es de vital importancia para poder seguir atendiendo a las personas en situación de emergencia social.

"Necesitamos recoger 2'5 millones de alimentos, estamos dando una comida diaria a más de 140.000 personas distribuyendo los alimentos a través de las 519 entidades benéficas a las que atendemos", recuerda Escrivá, quien anima a los vecinos de la Sierra a colaborar. "Son solo cuatro horas de su tiempo y se hace un gran bien a la sociedad".

Durante los tres días de campaña se tendrán activos 1.079 puntos de recogida en la región en los establecimientos comerciale de la región (supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación).

En nuestra comarca se necesitan más de 150 voluntarios en los municipios de Collado Villalba, Collado Mediano, San Lorenzo, El Escorial, Galapagar, Torrelodones, Moralzarzal y Valdemorillo.

Para apuntarse, www.granrecogidamadrid.org o llamando al teléfono 91 765 12 04.