Botellones, ruido y carreras: los vecinos de Los Robles, en Torrelodones, piden una solución

Botellones, ruido, carreras de coches y motos... los vecinos de Los Robles, en Torrelodones, no pueden más. Cada día tienen que aguantar estas situaciones en una aparcamiento de tierra al lado de sus viviendas y por eso han pedido una solución.

Algunos ya tienen interiorizado el sonido de quemar rueda, mientras miran atónitos desde sus terrazas el movimiento constante en este parking.

Trompos, motos y coches quemando rueda, chavales bebiendo a cualquier hora del día, suciedad... La situación se ha hecho insostenible y los vecinos ya están hartos. Llaman a la Policía casi a diario pero la escena sigue repitiéndose. “Cada dos por tres llamamos a la Policía pero esto sigue igual y ya tenemos miedo también por los niños porque es peligroso. Van a toda velocidad”, como explicaban en declaraciones a Telemadrid.





Cerrar el acceso

Esta mismo viernes el Ayuntamiento de Torrelodones ha decidido tomar cartas en el asunto, limpiando el aparcamiento y cerrándolo con bloques de hormigón. La solución no ha gustada nada a los vecinos porque no hay otras zonas para estacionar cerca, pero el alcalde, Alfredo García- Plata, defiende la medida: “A algunos vecinos no le ha gustado y otros nos han pedido que lo cerrásemos. Lo que no podemos es tener una patrulla de la Policía Local o de la Guardia Civil todo el día allí porque no tenemos recursos suficientes para eso. Ya hemos hecho una intervención, cerrando el acceso, pero seguiremos vigilantes”, explica.