El Boalo tendrá un alcalde del PP, Sergio Sánchez, tras firmar un acuerdo con VOX y Somos Pueblo

Sergio Sánchez será, a partir de este sábado, 17 de junio, el nuevo alcalde de El Boalo-Cerceda-Mataelpino. Encabezaba la lista del PP, la más votada el pasado 28 de mayo, con cuatro concejales, pero necesitaba apoyos para tomar el bastón de mando.

Tras días de negociaciones, ha alcanzado un acuerdo con VOX, que ha mantenido los dos ediles, y con la agrupación Somos Pueblo, que en su primera cita con las urnas ha conseguido un representante en la Corporación municipal.

De momento nada se ha hablado del reparto de funciones, es un pacto de investidura y un acuerdo programático. "Ha llevado muchísimas horas de trabajo entre los equipos de los tres partidos para sacar adelante un acuerdo serio y que dé garantía y estabilidad para el futuro del municipio. Nos hemos sentado, hemos puesto encima de la mesa nuestros programas, hemos visto en qué coincidíamos y cuáles eran las principales necesidades de nuestros vecinos, de ahí emana este pacto y ya nos pondremos a tratar el reparto de concejalías, eso es algo que abordaremos más adelante", ha asegurado Sergio Sánchez.

Con la vista puesta en la legislatura, mejorar la limpieza y la seguridad serán básicos para el tripartito, así como la atención a los mayores, recuperar la Casa de Cultura para Mataelpino, trabajar mano a mano con la Comunidad de Madrid para desarrollar proyectos del PIR como las piscinas, la elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana y actuaciones en las urbanizaciones que, a su juicio, han estado abandonadas en los últimos años.

Oposición

En la oposición quedan los partidos que han gobernado hasta ahora -salvo Juntos por El Boalo, que no se presentó a la cita electoral-: PSOE, con tres concejales, ha perdido uno, y BCM en Común, con tres, uno más que en 2019.

No prevé Sánchez un traspaso de poderes cordial. "No tengo muchas esperanzas en que nos lo vayan a poner fácil, de hecho están hasta el último momento insistiendo con su pataleta con que no tenemos legitimidad para gobernar, aun habiendo ganado las elecciones el PP, en todas las mesas, y que la suma de los tres partidos firmantes del acuerdo representa más del 60% de la población que nos ha votado".

A pesar de ello, les ha tendido la mano para una legislatura sin tanta confrontación.

PSOE y BCM en Común también habían tentado a Somos Pueblo para formalizar gobierno, pero de manera infructuosa. El miércoles hacían un llamamiento conjunto a la responsabilidad de esta formación "para aproximar posturas" priorizando las necesidades y los retos del municipio "por encima de los sillones".

Estos grupos han mostrado, además su preocupación "por la falta de transparencia en las negociaciones" entre PP, VOX y Somos Pueblo y por el futuro del Ayuntamiento.

"Nos inquieta volver a encontrarnos con una deuda pública, ya que nuestra gestión ha dejado las arcas municipales completamente saneadas, tras la deuda de casi 7 millones de euros que nos encontramos en 2011 cuando el Partido Popular salió del gobierno", concluyen PSOE y BCM en Común en el comunicado conjunto.