El Boalo se suma a la petición para ampliar la línea 720 al Hospital de Villalba

El Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino ha apoyado la solicitud, ya reiterada, de la ampliación de la línea de autobús 720 hasta el Hospital General Universitario de Villalba.

Junto a Manzanares El Real y Soto del Real, ha suscrito una petición que esta semana ha hecho llegar la Asociación Vecinos por Colmenar, a través de un escrito, a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid para que amplíe la ruta de la línea hasta las puertas del que es centro hospitalario de referencia para muchos ciudadanos de la zona.

Esta solicitud no es nueva. Ya la realizaron el pasado mes de febrero en una reunión conjunta los alcaldes de estos municipios y otros seis y en reiteradas ocasiones han expuesto, por escrito y con un encuentro con el consejero Ángel Garrido, la necesidad de aumentar los autobuses lanzadera anunciados por la Comunidad de Madrid, que “no eran suficientes para resolver el problema de transporte de la zona”.

Además, estos ayuntamientos han pedido ahora que se coordinen los horarios de la línea con las entradas y salidas de los estudiantes que acuden desde estos municipios al Instituto de Soto del Real o a Moralzarzal, algo en lo que ha insistido el alcalde de El Boalo-Cerceda-Mataelpino.

"Es una reivindicación muy importante para nosotros, porque a nuestros vecinos les da servicio para asistir a las consultas del Hospital en un momento en el que hay que facilitar la asistencia médica, en plena pandemia, y porque proporciona transporte a los estudiantes, que han tenido una reducción de horario, salen a mitad de mañana y les faltan autobuses en esa hora valle para desplazarse a Soto del Real o a Moralzarzal, donde además de Secundaria hay Bachillerato, porque nosotros tenemos ESO pero no Bachillerato y nuestros alumnos se desplazan tanto a un lado como a otro", explica Javier de los Nietos.

ABANDONO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

De los Nietos ha añadido que, a la vista de esta demanda, queda claro que el Transporte es una solución transversal para otros servicios públicos como la Educación o la Sanidad. En este último aspecto ha aprovechado para recordar la situación en la que se encuentra el municipio y lanzar un mensaje crítico hacia la Comunidad de Madrid por el "abandono que está sufriendo la Atención Primaria".

"No se reponen los recursos humanos necesarios y en el momento en el que estamos de la epidemia todos somos conscientes de que se van a reforzar los hospitales, pero la Atención Primaria está abandonada y debería ser el muro de contención para esta segunda ola de la pandemia. Nosotros hicimos una reivindicación, porque se anunció el cierre del Centro de Salud de Mataelpino entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre. Estamos a mitad de septiembre y sigue cerrado, sin cubrir el personal necesario y no nos dicen cuándo se va a solucionar, no hay nada previsto, no hay fecha fijada", se queja el alcalde.

El Boalo-Cerceda-Mataelpino "ha resultado ser esta semana prácticamente una isla por su baja intensidad de contagio de COVID-19" en mitad de la preocupante situación generalizada, pero "sabemos que esto es estadística y que en 15 días estaremos como el resto del entorno porque al final el virus tiene una propagación comunitaria y por muchas medidas que tome un ayuntamiento esto tiene que ser una estrategia regional y comarcal muy potente y coordinada si queremos que funcione", apunta De los Nietos.