El Boalo dará la palabra a niños y adolescentes en un Consejo de Participación telemático

Mucho se habla estos días sobre la situación de los niños y adolescentes durante el confinamiento, pero se les escucha poco hablar acerca de lo que les preocupa, cómo viven esta situación y cómo ven medidas como la de que los menores puedan salir a dar pequeños paseos a partir del 27 de abril.

El Boalo-Cerceda-Mataelpino quiere remediarlo y por eso ha convocado una reunión telemática del Consejo de Participación de Infancia y Adolescencia. La cita es el jueves 23 de abril.

Serán dos sesiones extraordinarias del Consejo de Infancia y Juventud, en las que que podrán participar a través de vídeoconferencia los niños de la localidad, primero los representantes de los menores de 8 a 11 años y después, los de entre 12 a 16 años.

Desde el Ayuntamiento quieren escucharles y conocer su opinión acerca de los temas que les afectan, como el futuro del curso escolar, la vuelta a las rutinas sociales y a las calles y cómo les está afectando el confinamiento.

"Somos conscientes de que los niños y niñas están haciendo un gran esfuerzo, no hay que olvidar que llevan más de un mes sin salir de casa y nos consta que en algunos momentos se les está haciendo difícil. Creemos que hemos escuchado poco su opinión respecto a esta situación derivada de la crisis sanitaria del coronavirus. Su participación siempre es importante, pero ahora más que nunca porque los adultos no dejamos de hablar de ellos: que si se van a retomar las clases o no, si habrá prolongación del curso en verano, si pueden o no salir a la calle... pero a estos colectivos no les hemos preguntado aún directamente", explica María Isabel Giménez, edil de Participación Ciudadana.

Hay que recordar que El Boalo-Cerceda-Mataelpino forma parte de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia, promovida por UNICEF para defender el derecho de los menores a participar en la toma de las decisiones que les afectan.

Con esta reunión, responde a la inquietud que ha planteado el pedagogo Francesco Tonucci a los municipios que conforman esta red, a cuyos alcaldes ha instado a convocar los Consejos de Infancia y Juventud para pulsar la opinión de los menores.