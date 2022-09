El Boalo, Cerceda, Mataelpino, primer municipio de España con certificación Residuo Cero, junto a otro catalán

Tras su compromiso oficial de convertirse en Residuo Cero en marzo de 2021, los municipios de El Boalo, Cerceda, Mataelpino y Torrelles de Llobregat (Cataluña) se convierten en los primeros pueblos Certificados Residuo Cero de España con la acreditación de una estrella para el municipio madrileño y tres para el catalán. Los dos ayuntamientos han pasado por un proceso de auditoría ejecutado por una persona externa, designada por la Mission Zero Academy (MIZA).

La Certificación de Ciudades y Pueblos Residuo Cero es un estándar europeo de certificación evaluado por terceros, desarrollado por la organización no gubernamental Mission Zero Academy (MiZA) e impulsado por Zero Waste Europe, cuyo objetivo es acelerar la transición hacia el residuo cero y la implementación de la economía circular en los pueblos y ciudades europeas, a nivel local.

Kaisa Karjalainen, Coordinadora de la Mission Zero Academy (MIZA) indica que el “tener a dos municipios que dan el salto y consiguen la certificación Zero Waste Cities es una prueba de que las políticas ambiciosas en materia de residuos dan buenos resultados en diferentes partes de España”.

Amigos de la Tierra ha sido la organización que ha dado soporte al Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, y quien ha ayudado a implementar las medidas residuo cero. La asociación ecologista ha identificado las iniciativas puestas en marcha a lo largo de los últimos años, entre otras, el impulso del compostaje descentralizado (doméstico, comunitario y avicompostaje), el servicio Reutiliza o la recogida selectiva “Puerta a Puerta” en viviendas, comercios y hostelería. A su vez, Amigos de la Tierra ha auditado las acciones del municipio de Torrelles de Llobregat.

Por otro lado, Rezero ha sido la organización mentora de Torrelles de Llobregat, municipio que cuenta con más de 15 años en la implantación de recogida puerta a puerta, incluida la materia orgánica, a todo tipo de usuarios -hogares y pequeños negocios-. Además, Rezero ha sido auditora de El Boalo, Cerceda, Mataelpino.

El alcalde y presidente de la Asociación Nacional Composta en Red, Javier de los Nietos, ha destacado “la importancia de la puesta en marcha de este nuevo sistema de certificación para mejorar e impulsar el compromiso de todos los municipios con una gestión más sostenible de sus residuos y de sus recursos”.

La Certificación Residuo Cero está compuesta por 5 pasos: la expresión de interés en ser Residuo Cero por parte del municipio, la adquisición del compromiso de serlo- fase de candidatura, la implementación de este sistema, su certificación y la realización de mejoras anuales.

La superación de cada uno de estos pasos se da con el apoyo y asesoramiento de entidades expertas en los campos de gestión de residuos y recursos. La evaluación para la certificación se desarrolla en torno a un sistema de puntuación, que incluye criterios obligatorios y criterios puntuables. La suma de los puntos define el nivel de certificación del municipio y su posterior número de ‘estrellas’.

Posteriormente a la Certificación, los municipios deben realizar un monitoreo de su actividad y mejoras anuales para potenciar los resultados alcanzados. Cada 3 años están sujetos a nuevas auditorías para confirmar su estado en la Certificación, con la posibilidad de subir de nivel, alcanzando un máximo de 5 estrellas.

Amigos de la Tierra y Rezero, ambas organizaciones con una amplia experiencia en acciones residuo cero, están acreditadas por Mission Zero Academy (MiZA) y por Zero Waste Europe para acompañar a los municipios interesados en este nuevo proceso de certificación y que puedan situar su pueblo o ciudad, sin importar el tamaño, en el mapa residuo cero europeo que crecerá en los próximos años. Ahora se unen El Boalo-Cerceda-Mataelpino (Madrid) y Torrelles de Llobregat (Catalunya) a los pueblos y ciudades europeas que se han certificado en este mismo año: Bled, Gorje (ambos en Eslovenia) y Capannori (Italia).

Marian Lorenzo, Responsable recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra Comunidad de Madrid, apunta que “estos pueblos están marcando el camino a seguir. Es emocionante ver cómo crecen y se desarrollan estas iniciativas con participación ciudadana y voluntad política haciendo frente con imaginación y convencimiento a las dificultades externas. Animamos a otros pueblos y ciudades a que se sumen a este cambio, una transformación indispensable que en el corto y medio plazo dará sus frutos”.

Rosa García, Directora de Rezero, expone que “la certificación de Ciudades y Pueblos Residuo Cero es un programa útil para los municipios que quieren hacer frente a la emergencia climática, porque es una gran herramienta para avanzar tanto para los que están al principio del camino hacia el residuo cero como para los ya experimentados. Asimismo es una oportunidad para reconocer el esfuerzo de municipios comprometidos desde hace años (como Torrelles de Llobregat).”

