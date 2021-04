La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado lo que considera "inacción" del Gobierno ante la nueva variante del coronavirus india, y se ha preguntado dónde está Pedro Sánchez, a quien ha urgido a que "por primera vez se eche los problemas de España a las espaldas".

Arropada por el líder del PP, Pablo Casado, en un mitin electoral este fin de semana en Pozuelo de Alarcón ante medio millar de personas con medidas de seguridad, y más de un centenar congregadas alrededor del perímetro donde se ha celebrado el acto, Ayuso ha dicho que su partido no está para "circos" ni para que "se fabriquen problemas inexistentes para tapar lo importante", como es el caso de la nueva cepa india.

La candidata del PP a la reelección ha dicho que Sánchez está "desaparecido" desde que le instó a irse del Palacio de la Moncloa "si le iba mal en las elecciones", pero ahora "manda a los ministros a hacer campaña contra la Comunidad de Madrid, confundiendo gobierno y partido", ha aseverado.

"Es el momento de que el presidente del Gobierno por una vez se eche los problemas de España a las espaldas", ha indicado la candidata del PP a la reelección, y ha añadido que muchos países ya están exigiendo PCR para los viajeros procedentes de la India.

Mientras, ha subrayado Ayuso, el aeropuerto de Barajas "sigue siendo un coladero" y "pretende que la hostelería, cultura y comercios se cierre".

"No hay gestión, no hay nadie al frente", ha sostenido Ayuso, que ha considerado que nuestra sociedad "está más unida que nunca, no podemos descentrarnos".

Ayuso ha augurado que la Comunidad de Madrid "nuevamente guiará el camino" al Gobierno, que "no se está echando a las espaldas absolutamente nada, ni la pandemia ni la economía".

Y ha acusado al PSOE y a su candidato, Ángel Gabilondo, de "no dejar de mentir" con las cifras para "provocar miedo", y que nunca pactaría con Podemos.

"Parece que con este Iglesias se puede entender", ha dicho Ayuso, que ha vuelto a pedir el voto "sensato" para su proyecto de "centro derecha" que "trasciende las siglas" y que concita "unidad".