Ayuso se rebela contra el plan de ahorro energético: "Madrid no se apaga"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha rebelado contra el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, que prevé medidas urgentes para reducir el consumo de energía en edificios públicos y establecimientos comerciales, y ha advertido de que no lo aplicará.



"Madrid no se apaga", ha avisado Díaz Ayuso en las redes sociales en respuesta al decreto ley para la eficiencia y el ahorro energético acordado este lunes por el Consejo de Ministros.



La presidenta madrileña ha explicado que no aplicará el plan diseñado por el Gobierno porque considera que "genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo".



Además, cree que "provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?".



La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se anticipó ayer tras el Consejo de Ministros a la posibilidad de que alguna comunidad autónoma se negase a aplicar las medidas, algo que calificó de "temeridad" e "insolidaridad".



En una semana, edificios administrativos, grandes almacenes, hoteles, espacios culturales, estaciones de tren, autobús o aeropuertos van a tener límites en temperatura e iluminación. "Se deberá mantener la calefacción en invierno a máximo 19 grados y en verano, como mínimo a 27 grados", explica Ribera.

Se deberán apagar tanto las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas como la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que mantener sus puertas cerradas cuando estén funcionando sus sistemas de calefacción o refrigeración.

Se incluyen los monumentos. Hay sanciones si no se da ese apagado a partir de las 10 de la noche. Antes del 30 de septiembre, se tendrá que contar con un sistema de cerrado automático y antes del 1 de diciembre se tendrán que haber revisado calderas e instalaciones de climatización que hayan sido examinadas antes de enero de 2021 por si no estuvieran siendo eficientes.

Tendrán que tener paneles informativos estos establecimientos sobre las medidas que se están tomando y termómetros que reflejen la temperatura y la humedad del espacio. Se recomienda el teletrabajo y se impulsará el transporte público con la gratuidad de bonos de Cercanías y Rodalías desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre.

De momento, no se ha hecho referencia a los hogares y al plano doméstico. La medida entra en vigor desde el día siguiente que se publique en el BOE y estará vigente hasta noviembre del próximo año.

"Se estima que un grado menos en nuestro termoestato nos permite ahorrar un 7% de nuestro consumo energético", argumentaba Ribera durante la rueda de prensa que anunciaba estas medidas.

Hay que recordar que el objetivo es reducir ese consumo de gas de aquí a la primavera. La mitad de ese objetivo comunitario que se han planteado los socios europeos y que esta es solamente una parte de un plan de contingencia mucho más ambicioso y más amplio que se llevará a septiembre en Bruselas.