Ayuso: "Si llega otra pandemia con el Gobierno del PSOE, estamos perdidos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado este jueves que lo que ha aprendido del coronavirus ha sido que "no hay que fiarse de Pedro Sánchez" y ha dicho que, si llega otra pandemia con el Gobierno del PSOE en España, “estamos perdidos”.



Así lo ha asegurado durante la sesión de control en la Cámara regional ante la pregunta del portavoz socialista, Juan Lobato, sobre cuáles son las lecciones que ha extraído la presidenta de la pandemia para aplicarlas al sistema de salud.



“Conclusiones que he extraído: Tenemos el mejor sistema sanitario del país y uno de los mejores del mundo; que la sociedad cuando es libre es más responsable y, por tanto, es más fácil así gestionar una pandemia; y que no hay que fiarse del PSOE de Sánchez”, ha aseverado la presidenta madrileña.



Ha añadido que la izquierda “no sabe gestionar recursos” y, por eso, cuando gobierna se convierten en "personas completamente autoritarias" que “cierran parlamentos y gobiernan a base de decretazos”, a lo que ha añadido que el Gobierno de Pedro Sánchez dejó a Madrid “la última en la desescalada, sin informe ni Comité de expertos”.



Ayuso ha asegurado que “otra cosa que ha aprendido de la pandemia” es que, cuando el virus dejó de estar “en manos de Sánchez”, Madrid pudo “conjugar salud y economía”.



Además, ha apuntado que se ha demostrado que cuando gestionan las comunidades se ha vacunado al 90 % de la población mientras “se caducan cien mil dosis porque la Sanidad de España ha dado la espalda a Astrazeneca y Janssen”.



“Si no fuera por la Comunidad de Madrid, España estaría más arruinada y si llega otra pandemia con el Gobierno de Pedro Sánchez estaríamos perdidos”, ha espetado.



Por su parte, Lobato ha recriminado al Ejecutivo regional las listas de espera en la sanidad pública ante el “abandono” del PP durante todos sus mandatos, y ha asegurado que los madrileños serían “más felices” cuando “se van de cañas y saben que la operación que necesitan se realizará en diez días, no en diez meses”.



“La región más rica debería tener la mejor sanidad y no estar a la cola y en una situación de desventaja”, ha recriminado el portavoz socialista al Gobierno de Díaz Ayuso.



A lo que ha añadido que la presidenta de la región “necesita enemigos, que busca dentro y fuera” de su partido.