Ayuso impulsará una nueva Ley de Universidades con un nuevo modelo de financiación

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que desarrollará una Ley de Universidades para "garantizar el rigor académico y la pluralidad" frente a la "contaminación ideológica", que contemplará un nuevo modelo de financiación más homogéneo, transparente y capaz de generar y captar más los recursos.



Díaz Ayuso ha presidido este martes el acto de la toma de posesión de Joaquín Goyache como rector de la Universidad Complutense de Madrid, que renueva su mandato como rector de la mayor universidad presencial de España.



La presidenta ha subrayado la necesidad de "proteger" a las universidades para que sean "espacios de convivencia en libertad", en los que "el deterioro de la libertad, la censura, el hostigamiento y la politización" no deberían tener lugar.



Sobre la nueva Ley de Universidades, ha señalado que el nuevo Gobierno autonómico no parte "de cero", ya que viene trabajando con la Conferencia de Rectores.



"Lo hacemos con rigor y diálogo", ha continuado Díaz Ayuso, que ha opinado que es necesario "intensificar la colaboración entre universidades y empresas e impulsar la investigación, la innovación, la difusión del saber y la dimensión internacional".



Joaquín Goyache ha renovado su mandato tras las elecciones que se celebraron el pasado mes de marzo a la que se presentaron ocho aspirantes, una cifra récord de candidatos que incluía a cuatro mujeres.



En segunda vuelta se unieron contra él en torno a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Esther del Campo, a quien situaron en el entorno de Podemos, al pertenecer a la facultad donde nació el partido morado.



Goyache ha pedido al Gobierno regional en estas instituciones "sin vacilaciones" porque supone "invertir en futuro", ya que son garantes del avance social y hacen "mejores a los países y regiones".



Las universidades, según el rector, necesitan "sostenibilidad financiera", y ha subrayado que "cada euro" supone "inversión, no gasto" para el aumento del bienestar a futuro.