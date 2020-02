El Ayuntamiento de Collado Villalba no retomará el Servicio de Idiomas para el Empleo

El Ayuntamiento de Collado Villalba dará cumplimiento a lo que dice la sentencia sobre los profesores de inglés del Servicio de Idiomas para el Empleo, tal y como le ha requerido el Juzgado.

Según han explicado la alcaldesa, Mariola Vargas, y el concejal de Personal, Bernardo Arroyo, no se ha presentado recurso de reposición ante el último requerimiento enviado por el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid.

En ese requerimiento, se instaba al equipo de Gobierno a cumplir la sentencia, dictada en noviembre, que reconocía la efectiva existencia de una relación laboral “de naturaleza indefinida”, y “con todos los derechos inherentes” entre el Ayuntamiento y los cinco profesores de inglés del Servicio de Idiomas para el Empleo.

El Consistorio reconoce la naturaleza de esa relación laboral y liquidará a los profesores las cantidades económicas correspondientes.

"La sentencia dice que se reconoce la situación laboral de esos trabajadores y, como consecuencia de eso, se han generado unos derechos que nosotros tendremos que liquidar. Y se ha dado la orden para que se liquide, y los seguros sociales correspondientes, etc. La sentencia dice que la relación que ha existido, pretérito perfecto, es laboral y lo único que cabe desde nuestra área es cumplir, y así se ha notificado al juzgado", explica Bernardo Arroyo.

Sobre lo que no se pronuncia la resolución, asegura Arroyo, es sobre el futuro de esos docentes. No dice que el Consistorio tenga que volver a contratarlos. De hecho, no hay intención por parte del Ayuntamiento de retomar el Servicio de Idiomas para el Empleo, al menos de momento.