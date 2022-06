Aviso naranja por calor en toda la región, con máximas de 40 grados, salvo en la Sierra

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia para este martes en la Comunidad de Madrid temperaturas máximas que pueden superar los 40 grados en el centro, los 42 en municipios del sur como Aranjuez y los 36 en la Sierra, y mínimas por encima de los 20 grados.

Por este motivo, ha activado el aviso naranja (riesgo importante) por altas temperaturas en las zonas Sur, Vegas y Oeste, en el área Metropolitana y en el Corredor del Henares, mientras que en la Sierra el aviso es amarillo. En todos los casos, la alerta estará activada entre las doce del mediodía y las ocho de la tarde.

De acuerdo con las predicciones de la AEMET, el cielo estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y de nubosidad de evolución, sin descartarse algún chubasco débil acompañado de tormenta a partir del mediodía, más probable en la Sierra. Habrá calima y el viento será flojo variable tendiendo a partir de mediodía a componente oeste, con algún intervalo más intenso.

Ante esta situación, y dentro del Plan de Vigilancia de los Efectos de las Olas de Calor en la Salud que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid, se hace un llamamiento a los ciudadanos para que se protejan de las altas temperaturas con una serie de consejos como beber agua con frecuencia, incluso aunque no se sienta sed, evitar las bebidas muy azucaradas, las bebidas alcohólicas, el café y el té; refrescarse de vez en cuando con paños húmedos, duchas o un chapuzón en la piscina; aumentar el consumo de frutas y verduras, gazpachos y ensaladas; no exponerse directamente al sol, llevar ropa ligera y de colores claros; no salir a la calle ni practicar deporte o grandes esfuerzos físicos en las horas centrales del día.

En casa, se recomienda ventilar en las horas más frescas del día, cerrando luego persianas y echando los toldos; y cuidar de la población más vulnerable a sufrir un golpe de calor: bebés, niños, ancianos y enfermos crónicos.