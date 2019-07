La Audiencia Provincial archiva la querella de Sí Se Puede contra Carmen María Pérez del Molino

Hace justo un año Sí Se Puede Guadarrama presentaba en los juzgados de Collado Villalba una querella contra la entonces alcaldesa, Carmen María Pérez del Molino, por un delito de prevaricación administrativa continuada.

Denunciaba la formación morada la "actitud hostil", "autoritaria" y "poco transparente" de la regidora al obstaculizar su labor de oposición negándole el acceso a la información municipal.

Para realizar su tarea de fiscalización, Sí Se Puede había presentado ante el Ayuntamiento a lo largo de la legislatura 189 solicitudes de documentación y no había obtenido respuesta a algunas de ellas, otras sí pero fuera de plazo.

El pasado mes de febrero la querella era sobreseída al no encontrar indicios del delito denunciado, pero la formación presentó un recurso de reforma contra el fallo, que en abril los juzgados volvieron a desestimar, por lo que apeló y ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto en el mismo sentido, archivando la querella.

Exime así a la líder de APPG, ahora en la oposición, quien se ha mostrado satisfecha por la “enésima victoria ante Podemos en los tribunales”.

“Estaba claro que APPG ha trabajado bien, con transparencia, que se ha dado toda la documentación con arreglo al personal y a su tiempo, que el Gobierno de Guadarrama presidido por mí lo estaba haciendo en perfectas condiciones. Espero que a partir de ahora, el Gobierno del PP no tenga que enfrentarse a demanda tras demanda, es lo que le deseo para estos cuatro años“, apunta Carmen María Pérez del Molino.

Distinta visión desde la parte querellante. Esperanza Gallut, quien fuera concejal de Sí Se Puede, ahora de Unidas Podemos y una de las firmantes de la denuncia, asegura que esta sentencia demuestra que la justicia en España sigue sin ser efectiva.

“La Justicia no funciona muy bien, sinceramente. Nosotros estamos convencidos de que sí es delito no dar la información a los representantes de los ciudadanos, pero la Audiencia ha dictado esto y, en principio, vamos a aceptarlo“ asegura la edil, aunque no descarta darle continuidad al litigio.

De hecho, ha anunciado que en estos momentos están estudiando la posibilidad de seguir con la querella por otras vías aunque el principal escollo es la financiación al tratarse de procesos muy costosos.