La Asociación Guadarrama Comercio y Cáritas organizan una nueva recogida solidaria de ropa

Estamos en época de organizar nuestros armarios, de guardar lo que nos pusimos en verano y sacar la ropa de abrigo, si no lo hemos hecho ya. Es un momento en el que podemos comprobar la cantidad de prendas y calzado que tenemos y ya no utilizamos. No hay problema: lo podemos donar en iniciativas como la que pone en marcha una vez más, y ya van seis ediciones, la Asociación Guadarrama Comercio.

Realiza una recogida de ropa usada en primavera y otra en otoño, aprovechando el cambio de temporada. En esta ocasión el día elegido es el domingo, 27 de noviembre. Entre las once de la mañana y la una de la tarde, los interesados en colaborar pueden llevar sus aportaciones a los soportales de la Plaza Mayor, junto al Centro de Mayores.

"Esta asociación no solo está para apoyar al comercio local, también busca ayudar al municipio. Estábamos viendo que se demandaba mucho poder depositar ropa en desuso y en nuestra primera campaña nos centramos en el reciclaje, darle a la gente la idea de que con una camiseta puedes hacer una bolsa. A medida que se han ido haciendo campañas, y últimamente con el tema de la guerra en Ucrania, directamente toda la ropa se ha facilitado a Cáritas para que la gestione", explica Nuria Arrabal, vicepresidenta de la Asociación.

Todo el material recogido se pondrá en manos de Cáritas Madrid, lavado y puesto a disposición de las personas que más lo necesiten. En anteriores ocasiones, los vecinos de Guadarrama se han volcado en iniciativas como esta. "Siempre nos sorprende, parece mentira que podamos acumular tal cantidad de ropa. Recogemos entre 2.500 y 3.000 kilos se suele llevar Cáritas en cada una de las campañas. La Iglesia se vuelca muchísimo con nosotros para promocionar esta iniciativa para que todo el mundo pueda aportar... es fantástico", apunta Arrabal.

El material va desde ropa de cama a calzado y ropa tanto infantil como para adultos que se encuentre en buen estado, eso sí.

Desde la Asociación Guadarrama Comercio indican que la forma ideal de entrega será en bolsas amplias que no sean de papel o cartón, más difícil de transportar.