El arzobispo de Madrid defiende el informe de Cáritas que cuestiona el portavoz del Gobierno regional

El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, considera que el informe de Cáritas y la Fundación Foessa sobre la evolución de la cohesión social y consecuencias de la pandemia criticado por el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, debería servir para reconocer a las personas en exclusión social que "tenemos a nuestro lado" y así dar respuestas a sus necesidades.



"Que el informe de @_FOESSA toque nuestro corazón y reconozcamos a las personas en exclusión social que tenemos a nuestro lado, aquí en Madrid, para así ofrecer respuestas a sus necesidades reales", ha escrito este jueves en su perfil de Twitter el cardenal Osoro, sin citar al portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien cuestionó que haya "tres millones de pobres" en la región y preguntó "dónde estarán".

Que el informe de @_FOESSA toque nuestro corazón y reconozcamos a las personas en exclusión social que tenemos a nuestro lado, aquí en Madrid, para así ofrecer respuestas a sus necesidades reales. — Carlos Osoro Sierra (@cardenalosoro) March 17, 2022

"Si la población sale a la calle y ve que la Comunidad de Madrid es una región rica (...) y sale a la calle y ve que existe pobreza y hay que luchar contra ella, pero le dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, pues dice ¿Dónde estarán?", ironizó Ossorio el miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno sobre el informe de Cáritas, que sin embargo cifra en 1,5 millones las personas en riesgo de exclusión.



Ossorio dijo que estos informes hay que leerlos con muchísima atención y que el Gobierno regional le pone interés, lo que pasa es que luego sucede que "los lees y luego sales a la calle y esto que dice el informe pues dices, yo esto no lo veo. Creo que es un error ese tipo de informes", ha indicado.



Según este informe de la Fundación Foessa, en la Comunidad de Madrid hay "un millón y medio de personas en riesgo de exclusión social", lo que supone 370.000 personas más durante la pandemia -cinco puntos más que en 2018- e implica "un 'shock' sin precedentes para la cohesión social" en la región, agravado por las brechas de género, el lugar de origen y la presencia de menores en el hogar.



Unidas Podemos ha registrado a través de una proposición no de ley (PNL) la reprobación de Ossorio por "cuestionar de forma no respetuosa los datos presentados por el informe Foessa, que señalan la existencia de un 22 por ciento de personas en riesgo de exclusión en la Comunidad de Madrid".



Según el escrito, enviado a la Mesa de la Asamblea, Ossorio hace unas afirmaciones "carentes de rigor, que desprecian el trabajo realizado y que, en definitiva, frivolizan y minimizan el problema de la exclusión social en la Comunidad de Madrid, algo que jamás debe hacer un responsable político".