El Archivo Municipal Histórico de El Escorial estrena portal web

Los archivos municipales siempre han sido un lugar de "buceo" de curiosos y especialistas. En El Escorial han dado un paso más allá comenzando con la digitalización de una pequeña parte de su historia escrita y visual.

Para el estreno han sido unos 600 los documentos que ya se pueden consultar de forma online en el nuevo portal web del Archivo Municipal Histórico. Su catalogación, de momento, es temática para facilitar a los usuarios el acceso y consulta de la información.

Carteles taurinos, retrofotografías y un interactivo de la Fábrica de Chocolates Matías López forman parte ya de este archivo digital en evolución constante. También se puede consultar el Libro de Villazgo, con la Carta de Privilegio y Confirmación de Fernando VII en 1815, Libros de Actas conservados en el Archivo desde 1584 hasta 1950 y un recopilatorio de los carteles de las Fiestas Patronales, entre otros contenidos.

"Con muchos de esos documentos lo que hacemos es elaborar contenidos. Por ejemplo, hacemos exposiciones o galerías temáticas sobre documentos, fotos y planos. También el portal se compone de un apartado que es patrimonio cultural y natural donde pretendemos describir aquellos elementos más importantes de nuestro entorno", cuenta a COPE de la SIERRA Ana Luzón, responsable del Archivo.

La gran pregunta es: ¿con cuántos documentos cuenta a día de hoy? "No lo sé, son muchísimos. En el fondo histórico no lo he podido llegar a contar porque además, a veces describes grupos de documentos y otras un documento solo porque es muy solemne. Hemos empezado principalmente por Autoridad Real y todo lo que es Gobierno desde un punto de vista de un Concejo antiguo", responde la archivera.

La tarea ha sido ardua porque nunca es fácil comenzar un proyecto de estas características. Un proceso de digitalización que la propia Luzón cree que no verá acabar como trabajadora en El Escorial. "Hace uno o dos años iniciamos el poder comprar una aplicación que nos permita estar en la nube con un portal web. Es un proyecto que se inicia ahora y acabará, supongo, dentro de bastante tiempo con otras personas que me sustituyan a mí".

Toda la información de este archivo digital la tienes en www.elescorial.es