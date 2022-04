Arantxa, del Unión Baloncesto Villalba: "No hay entrenador, hay entrenadora, y esa soy yo"

Tiene 29 años y su club, el Unión Baloncesto Villalba ha suscrito cada una de sus palabras en Twitter. En un comunicado, el equipo de la sierra ha mostrado -y pedido- respeto para ella. Se llama Arantxa y está harta, más que cansada, de ser ninguneada en su labor. El motivo, ser mujer.

Es entrenadora del infantil masculino de categoría de plata y, hace unos días, trinaba por la red social Twitter su malestar. "No ha sido nada en concreto sino un vaso que se va llenando y llenando, hasta que rebosa", asegura en Deportes COPE de la Sierra.

En la semana en que se establecía un récord histórico de asistentes a un partido de fútbol femenino (el Camp Nou congregó a casi 92.000 espectadores), queda demostrada otra realidad, la del deporte base. En él, el arraigo y la costumbre, el clasismo mal entendido, han llevado a personas como Arancha a tener que gritar al mundo la verdad del día a día.

"He decidido no tolerar más cosas que se estaban haciendo habituales", señala la entrenadora de los conjuntos villalbinos. Son pequeños gestos que pasan desde pedir la alineación a su ayudante a preguntarles '¿quién es el entrenador del equipo?'. No hay entrenador, hay entrenadora. Y es ella.

Son cerca de 10.000 los retuits y casi 45.000 los 'likes' de un hilo que ha vuelto a abrir el debate de que la igualdad en el deporte es, solo, una igualdad a medias. La red se ha volcado en los apoyos a la entrenadora y ha mostrado, además, que su caso no es una excepción.





En sus menciones, Arancha ha instado a la Federación de Baloncesto de Madrid a tomar cartas en el asunto. "No todos los fines de semana vivo estas situaciones, pero si la mayoría. Sigo sin entender que no se me respete como entrenadora y menos de un equipo masculino", concluye.

