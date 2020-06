Aprobados definitivamente los presupuestos de 2020 de Collado Villalba

Este lunes han quedado aprobados de forma definitiva, en un Pleno extraordinario y telemático, los presupuestos municipales de Collado Villalba para 2020.

Al documento se habían presentado varias reclamaciones y alegaciones por parte de varios grupos de la oposición, alegando que los ingresos presupuestados son insuficientes con relación con los gastos, que no se dictaminaron ni votaron las enmiendas que presentaron para adaptarlo a la situación de pandemia actual, que el presupuesto no se ha publicado en el Portal de Transparencia y que no se prevé cumplir la sentencia sobre los profesores de Idiomas para el Empleo.

Todas se han rechazado con los correspondientes informes. También la que han presentado los propios docentes de este servicio, considerando que estas cuentas no contemplan el cumplimiento de la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral de carácter indefinido entre estos cinco profesores y el Ayuntamiento.

El concejal de Hacienda ha explicado las razones para desestimar esta alegación. "En los presupuestos tienen que ir las deudas vencidas líquidas y exigibles, y a día de hoy creo que los grupos de oposición que la han presentado no han sido capaces de decirme cuál es esa deuda. Lo máximo que han hecho en las comisiones informativas es una estimación, pero las imputaciones presupuestarias están cifradas, no van por estimaciones, van en principio por lo que se considera que van a ser los gastos de ese año. Por cierto, es un procedimiento con muchas dudas legales, como alguno de ustedes han reconocido en la propia comisión informativa, y nos podemos encontrar con que ni siquiera se resuelva en este año y nos vayamos hasta el año siguiente", aseguraba durante la sesión plenaria Miguel Aísa.

Desde el Ejecutivo se ha agradecido el trabajo de todos los técnicos que han colaborado en la elaboración del presupuesto y han defendido que las cuentas municipales, tal y como se han aprobado, supondrán un beneficio para los vecinos de Collado Villalba.

La alcaldesa, Mariola Vargas, ha recordado que los presupuestos, que cuentan con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, “estarán condicionadas por las modificaciones necesarias para hacer frente a las crisis de la pandemia” y ha subrayado que "incidirán directamente en ayudas a las familias y a las personas más vulnerables; ayudas a autónomos, pequeñas y medianas empresas, y a la generación de empleo directo".

Los presupuestosmunicipales para 2020 ascienden a 47,3 millones de euros y han contado, como en la votación inicial el pasado mes de abril, con los votos a favor del Ejecutivo (PP-Ciudadanos), Vecinos por Collado Villalba y VOX, y el voto en contra de Más Madrid, Más Collado Villalba, PSOE y Unidas por Collado Villalba.