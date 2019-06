No aparques en las plazas reservadas para personas con movilidad reducida: nueva campaña en Torrelodones

‘¿Dónde tenemos que poner estas plazas para que no aparques en ellas?’. Es el lema de la campaña que ha lanzado el Ayuntamiento de Torrelodones para concienciar acerca del uso correcto de las plazas de aparcamiento reservadas a las personas con movilidad reducida. Las características plazas de aparcamiento azules han aparecido pintadas dentro de edificios públicos, en establecimientos comerciales o incluso en alguna fachada, a ver si así los conductores pillan el mensaje...

Puede parecer descabellado, así de entrada, aparcar en el vestíbulo del Centro de Servicios Sociales, o subir el coche a la fachada del Ayuntamiento, pero hay momentos en que parece que es la única solución para que las plazas de estacionamiento preferente estén vacías cuando una persona con movilidad reducida las necesite. Con esta campaña de concienciación, Torrelodones da un paso más para sensibilizar a los conductores que hacen un mal uso de estas plazas y perjudican a los que sí las necesitan. “Las personas que utilizan estas plazas las necesitan, no es un capricho, Estoy convencido de que a todos los que las utilizan les encantaría no tener que utilizarlas”, apunta Gonzalo Santamaría, concejal de Tráfico en funciones.

La Policía local presta especial atención para garantizar el uso correcto de las plazas para personas con movilidad reducida. Pero si se pregunta a los usuarios, es fácil recoger testimonios de conflictos con otros conductores por la ocupación de estas plazas. “Me he encontrado con personas que enseguida te piden perdón y con otras bordes que, incluso enseñándole mi tarjeta, me dicen que les da igual. Me parece una falta de educación gravísima. Creo que todos los discapacitados deberíamos sacarle una foto al vehículo en cuestión y llevarla a la Policía para que le pongan la pertinente denuncia. ¡Son tantas las veces que me ocurre!”, explica Iñaki, que tiene una discapacidad física desde hace 12 años.

Así que no, no te puedes parar en las plazas para discapacitados solo ‘un momento’, ni aunque te quedes dentro del coche. Tampoco puedes aparcar en ellas con la fotocopia de la tarjeta de un familiar o utilizando la tarjeta de ese familiar si no viaja contigo en el coche. Aparcar sin tarjeta en una plaza reservada, en Torrelodones, son 200 euros de multa. Usar, además, de forma fraudulenta una tarjeta de aparcamiento preferente es un delito que se puede perseguir de forma penal.