Aparece en un pozo el cuerpo sin vida de un joven desaparecido en Galapagar hace casi un año

Youssef Arhray tenía 24 años, origen magrebí y nacionalidad española. Desapareció en Galapagar el 30 de agosto de 2019. Desde entonces nadie había sabido nada de él. Amigos y familiares se movilizaron desde el primer momento en redes sociales y pegaron carteles con su foto y descripción tratando de encontrarlo, pero ni rastro... hasta ahora.

El misterio sobre su paradero se desvelaba trágicamente el pasado domingo, 28 de junio. La Guardia Civil hallaba su cuerpo flotando en el agua, a gran profundidad, en el interior del pozo de una vivienda de Galapagar situada en la calle Guijarro.

Un macabro suceso que ha puesto los pelos de punta a los vecinos de la zona, que la consideran muy tranquila. Es el caso de Judith, que vive en la misma calle. Se le pone la piel de gallina al recordarlo. En declaraciones a COPE ha asegurado que nadie podía imaginar algo así. "La noticia nos ha caído como un jarro de agua fría, no nos esperábamos algo así en esta zona, que es super tranquila... yo me mudé aquí por la tranquilidad".

Fueron los actuales inquilinos del chalet quienes avisaron a la Benemérita y a la Policía Local. Solo unos meses llevan viviendo allí, pero sospecharon por el mal olor que desprendía el pozo, algo que Judith no había notado. "Me imagino que las personas que lo tendrían que notar serían las de la vivienda, si se acercaban al pozo, pero en toda la zona no había llegado el olor".

El cadáver de Youssef estaba vestido con la misma ropa con la que se denunció su desaparición, pero no llevaba encima la documentación.

La autopsia ha confirmado que no presenta signos de violencia y la Guardia Civil cree que su muerte pudo ser un fatal accidente, aunque los familiares y amigos sospechan que alguien lo pudo empujar al pozo.