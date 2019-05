Antonio Herrero: “Hará falta más que magia para arreglar el abandono de Becerril de la Sierra"

Baches en las calles principales, roturas constantes en la red de suministro de agua por la antigüedad de las tuberías de amianto -material cancerígeno prohibido en construcción desde 2002-, deficiencias en la limpieza viaria derivadas del incumplimiento del contrato por parte de la empresa concesionaria, contenedores de basura en mal estado y sin mantenimiento, urbanizaciones abandonadas a su suerte…

Es el panorama descrito por el PSOE de Becerril de la Sierra, que ha recogido las quejas de los vecinos para plasmar sus necesidades básicas como prioridades en su programa electoral.

Dice el candidato a la alcaldía, Antonio Herrero, que la situación es “fruto de la dejadez absoluta del equipo de gobierno”.

No entiende que no se solucionen los problemas que sufren los ciudadanos cuando existe superávit en el Ayuntamiento cercano al millón de euros. “No digo ya asfaltar, es que no se ha vuelto ni siquiera a parchear los viales que presentan baches, lo hemos llevado a Pleno y el ejecutivo nos dice que no hay dinero, algo incierto, porque se han quedado en caja 900.000 euros sin gastar, ha sobrado precisamente porque no se ha hecho nada", apunta Herrero.

Dicen que no hay dinero pero se queda en caja sin gastar casi un millón de euros

"Las tuberías de uralita se rompen en cuanto sube la presión con el consiguiente despilfarro de agua y las horas extraordinarias que hay que pagar a los empleados para arreglar la avería, el pueblo está sucio, los contenedores de basura están viejos, rotos o quemados, lo de las urbanizaciones es lamentable... para avergonzarse" , añade el candidato socialista en su enumeración de problemas.

Sus críticas se centran especialmente en el alcalde, José Conesa -quien no repite al frente de la lista del PP- y del que dice Herrero ha sido un regidor ausente, "desaparecido hace meses de la actividad diaria del Ayuntamiento" y que "solo da la cara en los plenos, donde ha llegado a reconocer que no está satisfecho con su gestión".

PROPUESTAS ELECTORALES

Herrero, que es mago y empresario de profesión, asegura que las soluciones "no van a salir de la chistera, hay que trabajar".

"Lo primero que hay que hacer es la sustitución de las canalizaciones y después asfaltar. También apostamos por un plan de movilidad que elimine las numerosas barreras arquitectónicas del municipio y por impulsar la actividad cultural" , asegura Herrero, para quien es prioritario, además, la transparencia municipal, la participación ciudadana y la atención directa, "que el despacho de alcalde y concejales estén siempre abiertos para atender a los vecinos y una buena Sede Electrónica del Ayuntamiento", y potenciar la privilegiada posición de Becerril de la Sierra en el Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama.

No manejan los socialistas de Becerril encuestas sobre la composición de la futura Corporación, pero tienen claras dos cosas: que el voto estará muy dividido, se presentan 9 candidaturas, y que se acaban los “rodillos” porque serán necesarios los pactos a varias bandas para poder gobernar.

El PSOE hará hoy el cierre de campaña a las ocho de la tarde con un acto en el Centro de Actividades Sociales Cristo del Buen Consejo, amenizado por el mago Murphy.