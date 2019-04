Ante la debacle nacional, el PP llama a concentrar el voto en las municipales y autonómicas

“Divide y vencerás”. Así ha resumido Carla Greciano, candidata del PP en Galapagar a las elecciones municipales del 26 de mayo, el resultado de las generales, en las que la división del voto de la derecha ha llevado al PP a una debacle. Una situación que podría repetirse en Galapagar -aseguran desde la formación local- si no se concentra el voto en un partido. “Esto supondría el regreso de los cuatripartitos de izquierda que tanto mal hicieron a la localidad”, afirman.

Carla Greciano, dice que “toca hacer autocrítica desde el Partido Popular, analizar fríamente los resultados y recordar a los votantes del PP la importancia de mantenernos unidos”.

En Galapagar los votos del PP se han quedado en la mitad por la irrupción de Vox. La primera fuerza política ha sido el PSOE con 4.324 votos.

No obstante, recuerda Greciano que “desde el Partido Popular se mantiene la calma y la ilusión por seguir gobernando en Galapagar tras los comicios de mayo, dado que estos resultados no son extrapolables a nivel municipal”.

Galapagar fue uno de los puntos que más interés mediático despertó porque es el lugar en el que votó Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno. Lo hizo en el colegio público de La Navata. Su formación obtuvo 2.870, siendo la quinta fuerza en la localidad, por detrás de PSOE, Ciudadanos, VOX y PP.

VARGAS ADVIERTE SOBRE EL VOTO A VOX

En la misma línea, la alcaldesa de Collado Villalba y candidata del PP en la localidad, Mariola Vargas, ha hecho un llamamiento a los votantes populares que se han ido a Vox: “Esta diferencia nos puede meter en un túnel del que no se pueda salir hasta muchísimos años después”.

Vargas ha reconocido que el resultado del PP en la localidad "no ha sido el esperado, como en el resto de España".

En Collado Villalba el Partido Popular ha sido la cuarta fuerza más votada, con 5.255 votos -casi la mitad que en 2016- y una caída porcentual de más del 20%. El PSOE ha pasado a ser el partido más votado, seguido de Ciudadanos y Unidas Podemos. Importante también el voto a Vox, que supone un 14,32% del total, con 4.727 electores. La participación ha sido del 77,83%.

No obstante, Vargas ha asegurado que "extrapolando" los datos en valores absolutos la unión de PP y Vox ha obtenido mil votos más que el partido más votado, que fueron los socialistas. Aún así, la alcaldesa y candidata ha manifestado que “el escenario es incomparable con las elecciones locales donde se presentan dos PSOE, tres Podemos y un partido de vecinos".

En este sentido, se ha dirigido a los vecinos que no quieren "volver al túnel", a la deuda o al retraso en el pago de los proveedores, y ha defendido el "potente" programa electoral popular.

Así, ha lanzado un mensaje a los votantes de Vox para "aunar fuerzas". "Esta diferencia nos puede hacer meternos en un túnel del que no podamos salir, ya no hasta 2046 sino hasta muchísimos años después, hay que reflexionar", ha apostillado.

EL PP SALVA LOS MUEBLES EN LOS MOLINOS

El PP solo ha logrado “salvar los muebles” en Los Molinos, única localidad de la zona en la que ha sido la primera fuerza política, aunque viendo el panorama general el alcalde y candidato, Antonio Coello, no estaba para sacar pecho y prefiere trabajar ya para hacer llegar la gestión realizada en el Ayuntamiento a los vecinos para el 26 de mayo.